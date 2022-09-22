نفاد تذاكر مباراة الجزائر وغينيا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة مساء الخميس عن نفاد تذاكر مباراة المنتخب الوطني الجزائري وضيفه الغيني.

ويحتضن ملعب “ميلود هدفي” بِوهران أطوار هذه المباراة الودّية، مساء الجمعة على الساعة الثامنة.

وأضاف بيان وزارة عبد الرزاق سبقاق يقول مُخاطبا الجمهور بِشأن التذكرة: “هذه التذاكر رقمية و شخصية تحمل اسم و لقب المناصر، و استعمالها عبر البوّابة الإلكترونية يكون مرّة واحدة فقط بواسطة رمز الاستجابة السريعة (quick response code : QR). وفي حالة تزويرها أو محاولة استعمالها أكثر من مرّة واحدة، فإن ذلك يعتبر مخالفة قانونية. مع العلم أن كل البوّابات الإلكترونية مهيّئة بِكاميرات المراقبة”.

نساء في المدرجات

تم بيع قرابة نصف تذاكر مباراة الجزائر- غينيا للنساء من إجمالي 36 ألف تذكرة اقتنيت عبر المنصة الالكترونية “تذكرتي”.

وتم في ظرف 41 ساعة بيع 36.100 تذكرة متعلقة بمباراة المنتخب الوطني ضد الفريق الغيني أزيد من 40 بالمائ منها اقتنتها نساء، ولا تزال 2900 تذكرة معروضة للبيع.

وانطلقت الثلاثاء عبر المنصة الرقمية تذكرتي ‘ tadkirati.mjs.gov.dz ‘ عملية بيع التذاكر الخاصة بالمباراة الودية بين المنتخب الجزائري و نظيره الغيني المقررة يوم الجمعة المقبل على الساعة 20:00 بملعب ميلود هدفي بوهران , وذلك الى غاية يوم الجمعة 23 سبتمبر على الساعة الثانية عشر زوالا 12:00