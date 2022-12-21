نفاذ بعض الأدوية في الجزائر.. الوزير يصدر أول تعليق

نفى وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، مساء الثلاثاء، المعلومات التي تتحدث عن “نفاذ بعض الأدوية في الجزائر”، موضحًا أن الأمر يتعلق بمجرد ضغط مسجل في بعض الأدوية على غرار المضادات الحيوية.

ودعا وزير الصناعة الصيدلانية المستثمرين في القطاع إلى رفع إنتاجهم لتلبية احتياجات السوق الوطنية في مجال الأدوية والمعدات الطبية.

وطالب الوزير خلال معاينته بالأخضرية لمصنع “دياغنوفارما” المتخصص في تصنيع الكواشف المخبرية والمعدات والأجهزة الطبية، القائمين على هذه الوحدة، بـ”العمل أكثر من أجل زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق”.

كما وجه لهم دعوة إلى الاقتراب من المخابر العمومية للتكفل باحتياجاتهم في مجال الكواشف والمعدات الطبية.

وذكّر وزير الصناعة الصيدلانية بالمناسبة بالتسهيلات المقدمة في ملف التسجيل لمستوردي ومنتجي الأدوية.

كما دعا عون إلى ضرورة تقليص الاستخدام المتكرر لبعض المضادات الحيوية لدى الأطفال قدر الإمكان لأنها تهدد صحتهم.

وفي الشأن ذاته، فسر غياب بعض الأدوية الأخرى عن السوق بـالندرة المسجلة على الصعيد العالمي، والتي تعود إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة التي أثرت على السوق الوطنية.