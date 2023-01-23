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رياضة

نفاذ تذاكر مباراة الجزائر وكوت ديفوار في وقت قياسي

عمر سلامي
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نفاذ تذاكر مباراة الجزائر وكوت ديفوار في وقت قياسي
ح.م
المنتخب الجزائري للمحليين

نفذت تذاكر مباراة ربع نهائي شان الجزائر، المرتقبة بين الجزائر وكوت ديفوار، في وقت قياسي.

وتم الشروع في بيع تذاكر المباراة، سهرة الأحد، على منصة تذكرتي، بعد تعرف “الخضر” على منافسيهم في ربع النهائي.

وتعرف المنتخب الوطني للمحليين، سهرة الأحد على منافسه في ربع النهائي، ويتعلق الأمر بالمنتخب الإيفواري، الذي احتل وصافة المجموعة الثانية، التي تصدرها منتخب السنغال.

وتلعب مباراة الجزائر أمام كوت ديفوار، الجمعة المقبل، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، بداية من الساعة الخامسة مساء.

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