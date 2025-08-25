نفايات الشواطئ تحول راحة واستجمام المصابين بالسكري إلى كابوس

تسجيل حالات بتر قدم بسبب الدوس عليها

يعتبر مرض السكري من الأمراض المزمنة المنتشرة في الجزائر، التي تؤدي إلى مضاعفات متعددة، من أبرزها ما يعرف بـ “القدم السكري”، بحيث تتطلب هذه الحالة عناية خاصة، خصوصا عند زيارة أماكن مثل الشواطئ، فقد يشكل ذلك خطرا كبيرا على المرضى، في حال عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وسجلت مصالح أمراض الغدد الصماء والسكري بالمستشفيات، حالات خطيرة أدت إلى بتر قدم بعض المصابين بالسكري جراء المشي على الشواطئ، ودوس هؤلاء، في بعض الأحيان، ببقايا مخلفات المصطافين، الذين يرمون دون وعي منهم، نفايات الأكل.

وعلى الرغم من أن الذهاب إلى الشاطئ يبدو نشاطا ممتعا ومريحا، إلا أن مرضى القدم السكري يواجهون مخاطر كثيرة، فهم يعيشون لحظات بين المتعة وتهديدات المشي على الرمال، والاصطدام ولو بقطعة خبز جاف، قد تتسبب في بتر إحدى أقدامهم، وهذا ما حدث لشاب بالعاصمة، خلال هذه الصائفة بحيث استدعى الأمر إلى بتر قدمه السكري بعد مضاعفات جراء دوسه على قطعة خبز يابس.

الدكتور بواب ضياء الدين: على مرضى القدم السكري استشارة الطبيب قبل الذهاب للشواطئ

وفي هذا السياق، كشف الدكتور ضياء الدين بواب أخصائي في أمراض الغدد الصماء والسكري، في تصريح لـ “الشروق”، عن حالات مرضى سكري بترت إحدى أقدامهم بسبب المشي حفاء في الشواطئ، بينهم الشاب لطفي المنحدر من ولاية داخلية، والذي قصد شاطئ البحر، لتتحول متعتهم إلى معاناة، بحيث أصيب بحروق جراء ارتفاع حرارة الرمال، وتماطل في الذهاب إلى طبيب مختص، مفضلا علاجات بديلة، ولكن في الأخير استقر عند عيادة الدكتور ضياء الدين بواب، أين اضطر الأمر إلى بتر قدمه.

النفايات في الشواطئ جريمة تهدد مرضى السكري بالموت

وقال الدكتور ضياء الدين بواب، إن مرضى السكري يعيشون مراحل صعبة في عطلة الصيف، فهم يذهبون إلى الشواطئ للاستجمام، والخطر يحدق بهم، خاصة أن اغلب الشواطئ لا تخلو بحسبه، من بقايا نفايات، وابسط شيء يرتطم به القدم السكري، يمكن أن يؤدي إلى بتره.

وأوضح أن القدم السكري يمثل مجموعة من التغيرات التي تصيب القدم، كضعف الإحساس وانعدامه في القدم، وضعف الدورة الدموية، وبطء التئام الجروح، وزيادة خطر الإصابة بالعدوى، وهي كلها عوامل تجعل القدم أكثر عرضة للتقرحات والالتهابات والتي تتطور إلى حالات خطيرة إذ لم تعالج سريعا، ولكن للأسف، يضيف المتحدث، أن بعض المرضى بالسكري يمشون حفاة على رمال الشواطئ، فيتعرضون إلى جروح من أجسام حادة كقطع الزجاج، والخشب والبلاستيك، أو الخبز اليابس، وحصى حادة، وغيرها من الأجسام الصلبة والمعدنية، ما يتسبب لهم في جروح تتقرح وتتعفن، ويمكن أن تؤدي إلى بتر القدم.

ولفت الدكتور بواب، إلى أن بعض المصطافين لا يعلمون أنهم مصابون بالسكري، لكن عند ذهابهم إلى الشواطئ تتورم أقدامهم، وتنتفخ ويتطور الأمر إلى أن يكتشفوا فيما بعد أن لديهم داء السكري.

وأكد في ذات السياق، أن القدم السكري تفقد الشعور بالاحتراق، والإحساس بالألم، وهذا ما يقع فيه أغلبية المرضى، الذين يمشون حفاة على رمال الشواطئ، ولا يشعرون بحرارة هذه الرمال، فتلتهب قدمهم السكرية وتتعفن ويؤدي ذلك في بعض الحالات إلى بتر القدم.

وحذر مرضى القدم السكري الذين يذهبون إلى الشاطئ، من تلوث المياه المالحة، أو الرمل، خاصة إذا كان لديهم جروح خفيفة أو صغيرة غير واضحة، وقال إن أشعة الشمس تؤثر على مريض السكري، لأنها قد تؤدي إلى جفاف وتشقق الجلد، الأمر الذي يزيد من التعرض للعدوى.

هذه هي النصائح لمرضى السكري المصطافين بالبحر

ونصح الدكتور ضياء الدين بواب أخصائي في أمراض الغدد الصماء والسكري، بمزيد من الحذر لهؤلاء المرضى الذين يعانون القدم السكري، لان متعة البحر والاستمتاع بنسماته، ورمال شواطئه، قد تنسيهم الاحتياطات اللازمة التي تجنبهم مضاعفات هم في غنى عنها.

ومن أهم الخطوات التي يرى أن على مريض السكري اتباعها وهو في الشواطئ، أولها ارتداء الأحذية المناسبة وبصفة دائمة، سواء في داخل مياه البحر أم على الرمال، وهذا لحماية القدمين من الجروح والحرارة، وثانيا، فحص القدمين قبل وبعد زيارة الشاطئ، بحثا عن أي خدوش أو علامات إصابة وجروح غير واضحة.

وكما نصح بوضع واقي الشمس على القدمين لتجنب الحروق وجفاف الجلد، وعدم المشي حافيا حتى ولو بدا الشاطئ نظيفا، وأيضا الاحتفاظ بمستلزمات العناية بالقدم، مثل المطهر الخاص بالجروح، وضمادات، وكريمات مرطبة، مع تجنب الجلوس طويلا بأقدام مبللة أو وضعها في الماء لفترات طويلة، لأن ذلك بحسب الدكتور بواب، يضعف جلد القدم السكري أو إحدى مناطق الجسم، ويجعله أكثر عرضة للعدوى والتقرح.

ونبه، إلى أن استشارة الطبيب قبل الذهاب للاستجمام في الشواطئ، أو السفر برحلات طويلة، ضروري بالنسبة لمرضى القدم السكري، حتى يمكن لهم الاستمتاع بالعطلة دون أي مضاعفات قد تؤدي إلى بتر القدم أو الوفاة، قائلا “إن العناية بالقدمين ليست عند مريض السكري رفاهية بل ضرورة ملحة لتجنب مضاعفات خطيرة قد تصل إلى حد بتر إحدى أو كلا القدمين”.