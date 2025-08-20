-- -- -- / -- -- --
العالم

نفذها 15 مقاومًا.. إصابة جنود صهاينة خلال محاولة أسر برفح

الشروق أونلاين
  • 220
  • 0
 كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح الأربعاء، عن وقوع جنود الاحتلال الصهيوني في كمين محكم في رفح جنوب قطاع غزة.

وذكر موقع “حدشوت” بزمان العبري، أن نقطة تمركز للواء كفير في رفح تعرضت لهجوم من 15 مقاوما، فيما تقوم مروحيات بإجلاء جنود مصابين من المكان.

وأشار إلى أنه تم إخلاء جندي في حالة خطيرة وجنديين آخرين حالتهما بين الطفيفة والمتوسطة في هجوم مزدوج شنّه مقاومون على نقطة تمركز لواء كفير التابع لجيش الاحتلال في رفح.

من جهتها كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن حالة أحد الجنود الصهاينة المصابين في الحدث الأمني خطيرة

