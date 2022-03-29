نفس التدابير الوقائية في امتحاني “الباك” و”البيام”

لثالث موسم رغم تحسن الوضعية الوبائية

ستفرج وزارة التربية الوطنية في الأيام القليلة القادمة عن البروتوكول الخاص بالإجراءات الوقائية والصحية الواجب تطبيقها طيلة فترة إجراء امتحاني شهادتي البيام والبكالوريا للدورة المقبلة، إذ تقرر الاحتفاظ بنفس التدابير للسنة الثالثة على التوالي، رغم تحسن الوضعية الوبائية، خاصة ما تعلق بفرض ارتداء الكمامة ووضع 20 مترشحا بكل قاعة مع تخصيص قاعات احتياطية “للعزل”.

أفادت مصادر “الشروق” أن الوزارة الوصية من خلال مصالح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات المختصة، قد انتهت من توزيع المترشحين على المراكز ودخلت في مرحلة متقدمة من مراقبة القوائم لاستدراك الأخطاء إن وجدت، فيما شرعت في تحضير مراكز إجراء امتحاني شهادتي البيام والبكالوريا وفق نفس الإجراءات الوقائية والصحية والتي تم اعتمادها في الدورتين السابقين، لكي تكون على استعداد تام لمواجهة موجة خامسة محتملة من فيروس كورونا، خاصة وأن اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي الفيروس لم تعلن رسميا عن اختفاء الوباء لحد تاريخ اليوم.

وعليه، فإنه سيتم إلزام المؤطرين والمترشحين على حد سواء بارتداء الكمامات، إلى جانب فرض التباعد الاجتماعي الوقائي بقاعات الامتحان بترك مسافة متر واحد بين كل طاولة وأخرى، بالإضافة إلى الإبقاء على قاعات بـ20 مترشحا على الأقل، مع تخصيص “قاعات احتياطية” لعزل كل مترشح يشتبه بإصابته بالوباء واستغلال القاعات ذات المساحات الكبيرة وغلق المكاتب والفضاءات غير المستغلة.

وأضافت مصادرنا بأنه مع اقتراب موعد الامتحانات المدرسية المزمع إجراؤها في الفترة بين 6 و16 جوان المقبل، سيكون رؤساء مراكز الإجراء ملزمين باتخاذ مجموعة من التدابير أبرزها فتح المراكز 72 ساعة قبل موعد الامتحانات مع السهر على تعقيم وتطهير جميع المرافق، إلى جانب التأكد من جاهزية “العيادات” التي تضم أطباء وممرضين سيتم الشروع في استدعائهم لتسخيرهم طيلة فترة الإجراء للتدخل في الوقت المناسب.

وأكدت ذات المصادر على أن الوزارة لم تتلق أي تعليمات من قبل وزارة الصحة بشأن التخفيف من الإجراءات والقيود المتعلقة بوباء كورونا.