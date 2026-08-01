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اقتصاد

نفطال تؤكد توفر العجلات المطاطية في مختلف ولايات الوطن

الشروق أونلاين
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نفطال تؤكد توفر العجلات المطاطية في مختلف ولايات الوطن
ح. م

أكدت مؤسسة نفطال، في بيان موجه إلى كافة المتعاملين والناقلين، أن العجلات المطاطية بكل أنواعها متوفرة على مستوى شبكة نقاط البيع التابعة لها عبر مختلف ولايات الوطن بالكميات اللازمة، وذلك بما يضمن تلبية الطلب في أحسن الظروف.

كما أكدت المؤسسة في بيانها، يوم السبت 1 أوت، أنها تستجيب بصفة فورية وإيجابية لكل الطلبات التي يقدمها ممثلو مهنيي النقل، على إثر سلسلة اللقاءات التشاورية والتنسيقية مع ممثلي نقابات الناقلين، والتي خصصت لدراسة مختلف الانشغالات المرتبطة بتوفير العجلات المطاطية والزيوت، وإيجاد الحلول الكفيلة بضمان استمرارية التموين.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تواصل تنفيذ مخطط العمل المشترك الذي تم الاتفاق عليه مع ممثلي النقابات، من خلال المتابعة الدورية لمختلف الإجراءات المتخذة.

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