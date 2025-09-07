نفطال تبحث فرص الشراكة مع رجال الأعمال التشاديين

على هامش المعرض الإفريقي للتجارة البينية

عقد الرئيس المدير العام لشركة نفطال، جمال شردود، لقاءً بمقر المديرية العامة للشركة مع وفد من المجلس الوطني لكبار رجال الأعمال التشاديين، برئاسة نائب الرئيس علي النظيف أبو الحسنين، وعضوية أبو بكر محمات عيسى المدير العام للخدمات العامة.

وتم خلال الجلسة التي جاءت على هامش فعاليات المعرض الإفريقي للتجارة البينية IATF- 2025 بحث سبل التعاون بين الطرفين، حيث أبدى الوفد التشادي اهتماماً بالتعرف على نشاطات نفطال واستكشاف فرص الشراكة المستقبلية وتبادل التجارب في مجالات ذات اهتمام مشترك.

وقدّم مدير الشراكات بشركة نفطال، سليماني، عرضاً مفصلاً حول أنشطة المؤسسة، أبرز فيه دورها في السوق الوطنية بمجالي توزيع وتسويق المنتجات البترولية والغازية، إضافة إلى شبكة محطات الخدمات المنتشرة عبر كامل التراب الوطني، فضلاً عن القدرات اللوجستية للشركة في التخزين والنقل.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة المشاورات ودراسة إمكانيات التعاون المستقبلي، بما يفتح آفاقاً جديدة للشراكة ويساهم في تعزيز التجارة البينية الإفريقية، انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لشركة نفطال.