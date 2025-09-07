-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
على هامش المعرض الإفريقي للتجارة البينية

نفطال تبحث فرص الشراكة مع رجال الأعمال التشاديين

محمد فاسي
  • 266
  • 0
نفطال تبحث فرص الشراكة مع رجال الأعمال التشاديين
نفطال
جانب من اللقاء

عقد الرئيس المدير العام لشركة نفطال، جمال شردود، لقاءً بمقر المديرية العامة للشركة مع وفد من المجلس الوطني لكبار رجال الأعمال التشاديين، برئاسة نائب الرئيس علي النظيف أبو الحسنين، وعضوية أبو بكر محمات عيسى المدير العام للخدمات العامة.

وتم خلال الجلسة التي جاءت على هامش فعاليات المعرض الإفريقي للتجارة البينية IATF- 2025 بحث سبل التعاون بين الطرفين، حيث أبدى الوفد التشادي اهتماماً بالتعرف على نشاطات نفطال واستكشاف فرص الشراكة المستقبلية وتبادل التجارب في مجالات ذات اهتمام مشترك.

وقدّم مدير الشراكات بشركة نفطال، سليماني، عرضاً مفصلاً حول أنشطة المؤسسة، أبرز فيه دورها في السوق الوطنية بمجالي توزيع وتسويق المنتجات البترولية والغازية، إضافة إلى شبكة محطات الخدمات المنتشرة عبر كامل التراب الوطني، فضلاً عن القدرات اللوجستية للشركة في التخزين والنقل.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة المشاورات ودراسة إمكانيات التعاون المستقبلي، بما يفتح آفاقاً جديدة للشراكة ويساهم في تعزيز التجارة البينية الإفريقية، انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لشركة نفطال.

مقالات ذات صلة
الجزائر وجنوب أفريقيا تبحثان تعزيز التعاون في الطاقة والمناجم

الجزائر وجنوب أفريقيا تبحثان تعزيز التعاون في الطاقة والمناجم

الجزائر والصومال تؤكدان على أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري

الجزائر والصومال تؤكدان على أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري

الجزائر وتونس تبحثان تبادل الخبرات في مجال التجارة الداخلية

الجزائر وتونس تبحثان تبادل الخبرات في مجال التجارة الداخلية

250 مغترب جزائري في يوم المجتمعات الإفريقية العالمية

250 مغترب جزائري في يوم المجتمعات الإفريقية العالمية

مباحثات لتعزيز حضور المؤسسات الناشئة الجزائرية في الأسواق العالمية

مباحثات لتعزيز حضور المؤسسات الناشئة الجزائرية في الأسواق العالمية

2500 مترشحا لمجلس الخبرات الوطنية لصناعة السيارات وقطع الغيار

2500 مترشحا لمجلس الخبرات الوطنية لصناعة السيارات وقطع الغيار

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد