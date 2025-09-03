-- -- -- / -- -- --
“نفطال” تتحصل على تمديد اعتماد مخبرها المركزي في التحاليل البترولية

شركة نفطال

أعلنت شركة نفطال (فرع الوقود)، الأربعاء، عن حصول مخبرها المركزي بدار البيضاء في العاصمة على تمديد الاعتماد من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد (ALGERAC)، وذلك عقب التقييم المنجز في شهر جانفي 2025.

وأوضح بيان للشركة، أن التمديد يشمل مجال التحاليل الفيزيائية-الكيميائية للمنتجات البترولية، لاسيما اختبار اللزوجة الحركية لوقود المازوت عند درجة 40 مئوية.

ويترجم هذا الاعتراف الرسمي من طرف هيئة الاعتماد الجزائرية كفاءة مخبر نفطال المركزي في إنجاز تحاليل دقيقة ومتوافقة مع المعايير الدولية، كما يؤكد التزام الشركة باحترام متطلبات المعيار الدولي ISO 17025.

وأكدت نفطال أن هذا الإنجاز يعزز مكانتها كفاعل رئيسي في ضمان الجودة والمطابقة داخل قطاع المحروقات، بما يخدم المصلحة العامة ويكرس الثقة في المنتوج الوطني.

