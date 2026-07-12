نفطال تتسلم أول دفعة من مجموعة 400 مجموعة جر كاملة

استلمت مؤسسة نفطال اليوم الأحد، 12 جويلية، الدفعة الأولى من شاحنات نقل المواد البترولية الجديدة المقتناة لفائدة نفطال.

وأفادت المؤسسة أن العملية تندرج في إطار تنفيذ بروتوكول الاتفاق والعقدين التجاريين المبرمين بين نفطال ومؤسسة تطوير صناعة السيارات التابعة لمديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني.

وشملت هذه الدفعة الأولى تسليم 100 مجموعة جر كاملة، تتكون من 100 شاحنة جرار من نوع “أكتروس” مرسيدس-بنز و100 نصف مقطورة بخزان، وهي أول دفعة من أصل 400 مجموعة جر كاملة مبرمجة ضمن هذا المشروع، على أن تتواصل عملية التسليم باستلام 300 مجموعة جر كاملة المتبقية خلال شهر أوت المقبل، وذلك في إطار تعزيز القدرات اللوجستية لنفطال ورفع كفاءة منظومة نقل المواد البترولية، لاسيما نحو ولايات الجنوب والجنوب الكبير.

وهي العملية التي جرت تحت إشراف الرئيس المدير العام لشركة نفطال، جمال شردود، رفقة المدير العام لمؤسسة تطوير صناعة السيارات، العميد هامل محفوظ.

وسيساهم هذا المشروع في استحداث 400 منصب شغل جديد لفائدة السائقين، في إطار برنامج توظيف مخصص لهذا الغرض، بما يعكس البعد الاقتصادي والاجتماعي للمشروع من خلال خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الكفاءات الوطنية.

وأكد الرئيس المدير العام لشركة نفطال، جمال شردود، خلال إشرافه رفقة المدير العام لمؤسسة تطوير صناعة السيارات، العميد هامل محفوظ، في كلمة له بالمناسبة أن استلام هذه الدفعة الأولى “يجسد متانة الشراكة التي تجمع المؤسستين منذ أكثر من عقد من الزمن، ويترجم نجاح التعاون بينهما، مشيدا بالاحترافية العالية والالتزام الذي أبدته مؤسسة تطوير صناعة السيارات في إنجاز وتسليم هذه الدفعة في ظرف قياسي لم يتجاوز ثلاثة أشهر منذ توقيع العقود خلال شهر أفريل الماضي. كما أبرز أن هذا الإنجاز سيساهم في تعزيز قدرات نفطال على ضمان التموين المنتظم بالمنتجات البترولية، خاصة بولايات الجنوب والجنوب الكبير التي تعرف ارتفاعا متزايدا في الطلب بفعل المشاريع الاقتصادية الكبرى والاحتياجات المتنامية لمحطات إنتاج الكهرباء، مثمناً في السياق ذاته دعم السلطات العمومية والتسهيلات التي أقرتها الحكومة لإنجاح هذا المشروع الهيكلي.”

أما المدير العام لمؤسسة تطوير صناعة السيارات، فأكد من جهته أن هذا المشروع “يعكس متانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مؤسسته بشركة نفطال، مشيداً بمستوى التعاون والثقة التي وضعتها نفطال في مؤسسته لإنجاز هذا المشروع الوطني. كما جدد التزام المؤسسة بمواصلة تنفيذ باقي العقود وتسليم الدفعات المتبقية في الآجال المحددة، وفق أعلى معايير الجودة والاحترافية، بما يضمن تجسيد هذا المشروع الاستراتيجي وفق الرزنامة المسطرة ويعزز التكامل بين المؤسسات الوطنية.”