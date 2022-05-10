نفطال تتعهد بدراسة ملف عمالها الموسميين

بعد استقبالها ممثلين عن المحتجين

أكدت مؤسسة نفطال، خبر استقبال ممثلين عن العمال الموسميين المحتجين أمام مقرها بالشراقة، من طرف اطارات بالشركة، أين تم الاستماع إلى انشغالاتهم ومطالبهم.

وورد في بيان نشرته نفطال عبر صفحتها الرسمية على ” فايسبوك”، بأن المقابلة مع ممثلي العمال “جرت المقابلة في ظروف هادئة، تحلى خلالها الجميع بالمسؤولية والموضوعية”.

وتعهدت نفطال بدراسة ملف عمالها الموسميين، “بكل جدية، وفي اطار ما ينص عليه ويسمح به القانون، وبما يحفظ مصالح الجميع، وأن الأولوية ستُمنح لهم في التوظيف سواء الموسمي أو الدائم”.

وأضاف البيان، أنه سيتم عرض الملف على السلطات الوصية، من أجل أخذ أي توجيهات، من شأنها المساعدة على إيجاد مخرج يراعي مصالح الجميع.