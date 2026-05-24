نفطال تحذر من منصات احتيالية لبيع العجلات

حذرت شركة نفطال في بيان لها اليوم الأحد، 24 ماي، من منصة رقمية احتيالية على شبكات التواصل الاجتماعي، تدّعي بيع أو حجز العجلات المطاطية باسم نفطال مع طلب تحويلات مالية أو معلومات شخصية.

وأكدت نفطال أن المنصة الرسمية الوحيدة المعتمدة من طرف الشركة هي: e-mahata.naftal.dz

كما ذكرت الشركة أن عملية الدفع لا تتم مسبقًا عبر أي حسابات أو تحويلات مالية، وإنما تتم حصريا بواسطة البطاقة الذهبية أو البطاقة البنكية عند استدعاء الزبون لاستلام العجلات المطاطية على مستوى مراكز نفطال المعنية.

ودعت الشركة المواطنين إلى عدم التعامل مع أي روابط أو صفحات مجهولة المصدر، والتأكد من صحة المعلومات عبر القنوات الرسمية للشركة فقط.

نفطال أكدت كذلك أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات التي تستغل اسم وعلامة نفطال لأغراض احتيالية.