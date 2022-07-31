نفطال تحذّر من “إعلانات وهمية” للتوظيف في الشركة

حذّرت المديرية العامة لشركة نفطال يوم الأحد في بيان، من تداول “إعلانات توظيف وهمية منسوبة للمؤسسة، على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وقالت نفطال في بيانها، إن مروّجي “إعلانات التوظيف الزائفة” يستغلون طالبي العمل “لأغراض احتيالية”. مؤكدة أنّ هذه الإعلانات “لم تصدر عنها، و ليس لها أي أساس من الصحة”.

كما أوضحت الشركة أن عروض التوظيف الصادرة عنها، يتمّ نشرها عبر قنوات رسمية، وحسب إجراءات تنظيمية إلزامية، على غرار كل المؤسسات الوطنية.

وأشارت نفطال في بيانها أيضا إلى أنها “غير مسؤولة عن أي ضرر مادي أو معنوي تسببه هذه الإعلانات الوهمية” لمستعملي مواقع التواصل.