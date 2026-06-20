نفطال تراهن على مشروع جديد في النيجر

واصل وفد شركة نفطال، المتواجد في مهمة عمل بجمهورية النيجر، لقاءاته مع الهيئات والمؤسسات المعنية بقطاعي الطاقة والاستثمار، حيث ناقش مع مسؤولي الشركة النيجرية للبترول “سونيديب” مشروع إنشاء وحدة لإنتاج البيتومين، إلى جانب استكشاف فرص التعاون والشراكة وتوسيع الحضور الإقليمي للشركة.

وحسب بيان للشركة، استهل الوفد برنامج اليوم الثاني من زيارته، أمس الجمعة، بعقد جلسة عمل مع مسؤولي “سونيديب”، خُصصت لعرض ومناقشة مخطط الأعمال الخاص بمشروع وحدة إنتاج البيتومين.

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض مختلف الجوانب التقنية والاقتصادية للمشروع، وبحث آفاق تجسيده في إطار شراكة استراتيجية تستهدف تلبية احتياجات السوق النيجيرية وتعزيز القدرات المحلية في هذا المجال.

كما أجرى الوفد سلسلة من اللقاءات مع عدد من الهيئات والمؤسسات المختصة بالاستثمار والبنية التحتية، حيث تم استعراض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار المتاحة في النيجر، إضافة إلى الإطار التنظيمي والقانوني المؤطر للمشاريع الاقتصادية.

وأتاحت هذه الاجتماعات لأعضاء الوفد الاطلاع على مختلف التسهيلات والإجراءات المرتبطة بتجسيد المشاريع الاستثمارية، فضلاً عن مناقشة احتياجات السوق النيجيرية وآفاق تطوير البنى التحتية المرتبطة بقطاع الطاقة والمنتجات البترولية.

وفي إطار البرنامج الميداني، قام الوفد بزيارة عدد من محطات الخدمات بمدينة نيامي، حيث اطلع على ظروف الاستغلال ومستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين. كما شملت الزيارات مراكز تعبئة قارورات غاز البترول المميع ومركز “سونيداب” لتخزين وتوزيع الوقود، بهدف تقييم الإمكانات المتوفرة واحتياجات التطوير والتوسعة على مستوى سلسلة الإمداد والتوزيع.

وتنقل الوفد كذلك إلى الموقع المقترح لاحتضان مشروع وحدة إنتاج الزفت، حيث قُدمت له شروحات حول الخصائص التقنية للموقع ومؤهلاته اللوجستية، بما يسمح بتجسيد المشروع في أفضل الظروف وتعزيز القدرات المحلية في مجال إنتاج وتوزيع البيتومين.

وأكدت نفطال أن هذه اللقاءات والزيارات الميدانية مكنت وفدها من الاطلاع عن كثب على البيئة الاقتصادية والتنظيمية والبنى التحتية الطاقوية في النيجر، واستكشاف فرص التعاون الممكنة مع مختلف الهيئات والمؤسسات، بما يدعم استراتيجية الشركة الرامية إلى توسيع حضورها الإقليمي وتثمين خبراتها في مختلف مجالات نشاطها.