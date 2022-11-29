-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
أمطار رعدية عبر 14 ولاية إلى غاية مساء الأربعاء
اقتصاد
تماشيًا مع دفتر الشروط الجديد لاستيراد السيارات

نفطال تسعى للانتقال نحو الطاقة الهجينة والمحطات الكهربائية

الشروق أونلاين
  • 83
  • 0
نفطال تسعى للانتقال نحو الطاقة الهجينة والمحطات الكهربائية

أكد الرئيس المدير العام لمؤسسة نفطال، عبد القادر شافي، الثلاثاء، أن مؤسسته تسعى للانتقال نحو طاقات متجددة ومتطورة على غرار الطاقة الهجينة والمحطات الكهربائية.

وأوضح شافي في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على انطلاق حملة تحسيسية للوقاية من مخاطر استعمال قارورات البوتان، ببلدية بني بوعتاب جنوب شرق الشلف، أن “مؤسسة نفطال تسعى اليوم للتوجه نحو الانتقال الطاقوي وتقديم خدمات متطورة لاسيما في مجال الطاقة الهجينة والمحطات الكهربائية”.

وأضاف أنه “بعد تلبية الاحتياجات والطلب على غاز البترول المميع وتعميم استعماله عبر الوطن من خلال إنشاء مراكز لتركيب هذه الأجهزة في كل ولاية، نفكر حاليا في التوجه نحو إستراتيجية جديدة، وهي الانتقال الطاقوي المتمثل في المحطات الكهربائية و الطاقة الهجينة”.

وقال شافي أن هذه الإستراتيجية تأتي تماشيا بالخصوص مع دفتر شروط استيراد السيارات والتي تستعمل الطاقات الجديدة والطاقة الكهربائية، و تهدف لتوفير هذه الخدمات والوسائل بالنسبة لهذا النوع من السيارات.

مقالات ذات صلة
خطوات جديدة في ملف استيراد وتصنيع السيارات

خطوات جديدة في ملف استيراد وتصنيع السيارات

سونلغاز تدرس ملف تموين مشروع الفوسفات المدمج بالكهرباء والغاز

سونلغاز تدرس ملف تموين مشروع الفوسفات المدمج بالكهرباء والغاز

نقل البضائع والجوية الجزائرية والجماعات المحلية.. هذه أهم تعليمات الرئيس تبون

نقل البضائع والجوية الجزائرية والجماعات المحلية.. هذه أهم تعليمات الرئيس تبون

“ميدغاز” تدرس نقل خليط الغاز والهيدروجين من الجزائر إلى أوروبا

“ميدغاز” تدرس نقل خليط الغاز والهيدروجين من الجزائر إلى أوروبا

نحو إعادة تصنيع نفايات الورق في الجزائر

نحو إعادة تصنيع نفايات الورق في الجزائر

رئيس جمعية المؤسسات المالية: البنوك مستعدة لمنح قروض لاقتناء السيارات

رئيس جمعية المؤسسات المالية: البنوك مستعدة لمنح قروض لاقتناء السيارات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد