نفطال تسعى للانتقال نحو الطاقة الهجينة والمحطات الكهربائية

تماشيًا مع دفتر الشروط الجديد لاستيراد السيارات

أكد الرئيس المدير العام لمؤسسة نفطال، عبد القادر شافي، الثلاثاء، أن مؤسسته تسعى للانتقال نحو طاقات متجددة ومتطورة على غرار الطاقة الهجينة والمحطات الكهربائية.

وأوضح شافي في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على انطلاق حملة تحسيسية للوقاية من مخاطر استعمال قارورات البوتان، ببلدية بني بوعتاب جنوب شرق الشلف، أن “مؤسسة نفطال تسعى اليوم للتوجه نحو الانتقال الطاقوي وتقديم خدمات متطورة لاسيما في مجال الطاقة الهجينة والمحطات الكهربائية”.

وأضاف أنه “بعد تلبية الاحتياجات والطلب على غاز البترول المميع وتعميم استعماله عبر الوطن من خلال إنشاء مراكز لتركيب هذه الأجهزة في كل ولاية، نفكر حاليا في التوجه نحو إستراتيجية جديدة، وهي الانتقال الطاقوي المتمثل في المحطات الكهربائية و الطاقة الهجينة”.

وقال شافي أن هذه الإستراتيجية تأتي تماشيا بالخصوص مع دفتر شروط استيراد السيارات والتي تستعمل الطاقات الجديدة والطاقة الكهربائية، و تهدف لتوفير هذه الخدمات والوسائل بالنسبة لهذا النوع من السيارات.