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الجزائر

نفطال تطلق تطبيقا للتوجيه نحو محطات الوقود

الشروق أونلاين
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نفطال تطلق تطبيقا للتوجيه نحو محطات الوقود
نفطال
أعلنت شركة نفطال لنقل إنتاج وتوزيع كل أنواع الوقود، عن إطلاقها لتطبيق سيسهل لزبائنها الوصول نحو محطات الوقود في الجزائر.

أعلنت شركة نفطال لنقل إنتاج وتوزيع كل أنواع الوقود، عن إطلاقها لتطبيق سيسهل لزبائنها الوصول نحو محطات الوقود في الجزائر.

التطبيق سمته الشركة “نفطال خدمات”، وهو يسمح بتوجيه الزبائن إلى أقرب محطة وقود، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل التوجيه نحو مراكز التحويل، ومراكز البيع، والمحطات الخضراء إضافة إلى محلات العرض. حيث يعرض التطبيق المحطات والمراكز القريبة وما تقدمه من خدمات، كما يوجه إلى الطريق نحوها ويشير إلى وضعيتها هل مغلقة أم مفتوحة.

تطبيق “نفطال خدمات” والذي يمكن تحميله عبر نظام التشغيل أندرويد، يتيح كذلك للزبائن الإطلاع على المنتوجات والعروض، والأحداث التي تنظمها الشركة إضافة إلى الأسئلة الشائعة ويقدم أجوبة لها. كما يمكن الزبون من الإبلاغ عن المشاكل التي تعترضه وحتى اقتراح ميزات جديدة.

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