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الجزائر

نفطال تنظم تمرين محاكاة لاختبار جاهزية فرق التدخل في حالات الطوارئ

محمد فاسي
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نفطال تنظم تمرين محاكاة لاختبار جاهزية فرق التدخل في حالات الطوارئ
Naftal Spa-نفطال
جانب من تمرين المحاكاة

نُظم اليوم الاثنين تمرين محاكاة افتراضي على مستوى المقر الاجتماعي لشركة نفطال بالشراڤة، بمشاركة فرق التدخل التابعة للمؤسسة إلى جانب وحدات الحماية المدنية، في إطار تنفيذ خطة التدخل المعتمدة لسنة 2025.

وحسب بيان للشركة فإن التمرين جرى وفق سيناريو افتراضي لنشوب حريق في خزان وقود المولد الكهربائي، بهدف تقييم فعالية فرق التدخل وجاهزيتها للتعامل مع الحوادث الطارئة، مع التركيز على تحسين التنسيق بين جميع المتدخلين لضمان سرعة وفعالية الاستجابة في الحالات الحرجة.

واختُتم التمرين بجلسة تقييم تم خلالها تقديم الملاحظات التقنية وتحديد النقاط التي تتطلب التحسين، في سياق تعزيز مستوى الجاهزية وتطوير آليات التدخل لمواجهة الطوارئ بكفاءة أكبر.

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