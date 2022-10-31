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الجزائر

نفطال: ضمان الخدمة عبر جميع المحطات يومي 1 و2 نوفمبر

الشروق أونلاين
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نفطال: ضمان الخدمة عبر جميع المحطات يومي 1 و2 نوفمبر

أكدت شركة نفطال توفير جميع المواد البترولية عبر كافة المحطات ونقاط البيع خلال يومي 1 و2 من نوفمبر، وهذا بالتزامن مع عيد الثورة وانعقاد أشغال القمة العربية.

وفي بيان لها أعلمت نفطال زبائنها أنه خلال يومي الفاتح والثاني من نوفمبر المصادفين لذكرى اندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة وانعقاد اشغال القمة العربية بالجزائر وعلى غرار باقي أيام السنة، ستكون جميع المواد البترولية متوفرة عبر جميع محطاتها ونقاط البيع التابعة لها وتبقى مفتوحة على مستوى القطر الوطني 24 سا/24سا.

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