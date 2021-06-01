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اقتصاد
قصد السماح باستقرار الأسعار

نفط: أوبك تكشف عن قرار جديد يخص الإنتاج العالمي   

الشروق أونلاين
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نفط: أوبك تكشف عن قرار جديد يخص الإنتاج العالمي   

قال وزير الطاقة محمد عرقا بان دول أوبك و”أوبك +”، قررت رفع مستوى إنتاجها للنفط بـ 441.000 برميل/يوم لشهر جويلية قصد السماح باستقرار الأسعار.

أوضح عرقاب اثر مشاركته في إشغال الاجتماع الوزاري ال17 لدول اوبك + والاجتماع ال30  للجنة المراقبة الوزارية المشتركة “جي ام ام سي” عبر تقنية التحاضر عن بعد،  انه من خلال تقارير الاجتماع لوحظ أن مؤشرات نسبة النمو الاقتصادي العالمي ايجابية “ما سمح بتزايد الطلب على النفط وفق تطلعات حول شهر جوان ما أدى بممثلي البلدان المشاركين للاجتماع بالاتفاق على زيادة الإنتاج بالنسبة لشهر جويلية بـ 441.000 برميل/يوم إضافي لتموين السوق النفطية.

وحسب الوزير فقد سجل الاجتماع “توافقا تاما للدول ال23 أوبك وغير أوبك على الاستمرار في هذه العملية و كذا في الاجتماعات الدورية الشهرية لاستمرار توازن السوق”.

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