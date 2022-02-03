نفط: الجزائر ترفع إنتاجها إلى 992 ألف برميل يوميا

قررت الجزائر رفع مستوى انتاجها من النفط إلى 992 ألف برميل في اليوم بداية من شهر مارس المقبل، تطبيقا لقرار أوبك+ المتخذ في اجتماعها الوزاري الأخير.

وقال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الأربعاء، عقب الاجتماع الوزاري الـ25 للبلدان الأعضاء في اوبيك وغير اوبيك (اوبك+)، أن إنتاج النفط الجزائري “سينتقل من 982 ألف برميل يوم إلى 992 ألف برميل في يوم في مارس المقبل”.

و تأتي هذه الزيادة في إطار تطبيق قرار أوبك + المتخذ في اجتماعها الوزاري الـ25 والذي يقضي بزيادة إجمالية قدرها 400 ألف برميل/يوم في مارس المقبل.

كما أكد عرقاب أن هذا القرار تم بدافع النتائج التي تضمنها التقرير التقني الذي تم تقديمه، الثلاثاء، خلال الاجتماع التاسع والخمسين للجنة التقنية المشتركة لدول أوبك +، والذي جمع العديد من الخبراء في القطاع بعد أن أظهر التطور “الإيجابي” لسوق النفط.

وأشار إلى أن المشاركين في الاجتماع الوزاري قرروا “الحفاظ على مراقبة السوق والبقاء يقظين فيما يتعلق بالانتشار المتسارع للغاية لمتحور اوميكرون الجديد لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، دون أن يكون له أي تأثير على اقتصاديات العالم”.

كما شارك الوزير عرقاب، الأربعاء، عبر تقنية التناظر المرئي عند بعد في أشغال الاجتماع السابع والثلاثين للجنة الوزارية المشتركة للمتابعة أوبك و خارج أوبك.

وخصص اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة أوبك و خارج أوبك، لمراجعة وضع سوق النفط الدولي ومؤشرات تطوره على المدى القصير وكذلك تقييم مستوى احترام التزامات خفض الإنتاج من قبل دول أوبك + لشهر ديسمبر 2021.

كما أعربت اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة أوبك وخارج أوبك عن “ارتياحها” لمعدل الامتثال الإجمالي قد بلغ 122% في ديسمبر 2021.

و أشار عرقاب إلى أن وزراء الطاقة في دول أوبك + قرروا، من جانب آخر، الاجتماع مرة أخرى في 2 مارس 2022، مع البقاء “يقظين للغاية و في اتصال دائم من اجل التعامل مع أي احتمال.