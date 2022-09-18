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الجزائر
خسائر مادية وتضرر مركبات جراء تساقط البرد

نفوق عشرات رؤوس الماشية في فيضانات بالجلفة

نورين. ع
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نفوق عشرات رؤوس الماشية في فيضانات بالجلفة
أرشيف

تسببت، مساء السبت، الأمطار التي تساقطت على الجلفة في نفوق نحو 60 رأسا من الماشية إثر فيضان وادي الحريشة بمنطقة توزارة ببلدية الشارف غرب الولاية، وقد فاجأت الأمطار التي تهاطلت بشكل كبير صاحب الماشية وجرفتها وتسببت في نفوقها، وحاول مواطنون وأعوان الحماية المدنية والغابات البحث عما تبقى من مواش بالمنطقة رغم الظلام وبرودة المنطقة.
وأشار المكلف بالإعلام لدى مصالح الحماية المدنية بولاية الجلفة النقيب على قريش إلى أن سيول الأمطار التي تهاطلت ليلة السبت، بمدينة الشارف قد جرفت رؤوس الغنم بمنطقة توزارة بالشارف وتدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأغنام، وتسببت الأمطار بتعطل حركات المرور بعديد المناطق خصوصا الطرق المؤدية الشارف، حيث شهد الطريق الرئيسي ارتفاع منسوب المياه بالطريق، حيث امتلأت الطريق بالوحل ما تسبب في توقف حركة المرور وتعطل مرور المركبات لساعات طويلة في تلك الليلة.
وفي ذات السياق، تهاطلت أمطار معتبرة على مناطق مختلفة بالولاية، حيث شهدت بلدية عين معبد زوابع رملية كبيرة مصحوبة بتساقط حبات برد كبيرة الحجم وتسببت في تضرر عديد المركبات حسب ما أكده أحد المتضررين الذي تزامن مروره مع تساقط حبيبات البرد، وأكد المتحدث أنه عائلته تعرضت لرعب كبير بسبب شدة تساقط حبيبات البرد التي ألحقت أضرارا بالغة بزجاج وهيكل سيارته، ولم يجد أصحاب السيارات ملجأ لهم سوى الهروب نحو الغابات المجاورة للطريق للاحتماء بأشجارها من حبات البرد التي فاجأت أصحاب المركبات.
كما تسبب سقوط البرد أيضا بخسائر في الأشجار المثمرة، حيث سقطت الكثير من الأشجار وحتى الثمار التي تساقطت وهو ما أكده الكثير من الفلاحين الذين كانت خسائرهم معتبرة في المناطق المجاورة لبلدية عين معبد وحتى دار الشيوخ التي شهدت أيضا تساقطا معتبرا لحبات البرد ذات الحجم الكبير خصوصا في المناطق الريفية والفلاحية المجاورة لدار الشيوخ وأكد المكلف بالإعلام لدى مصالح الحماية المدنية علي قريش أن الأمطار المتساقطة على دار الشيوخ حاصرت سيارات بمنطقة المرجة، حيث تم إنقاذ الركاب وإخراج السيارات، كما عرفت بلديات أخرى زوابع رملية وفيضانات كبلدية دار الشيوخ وسيدي بايزيد وحتى مناطق مجاورة لحاسي بحبح والتي شهدت عواصف كبيرة.

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