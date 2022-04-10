نقابات التربية تناشد الرئيس تبون إعادة النظر في سلّم الأجور

ناشدت النقابات الوطنية المستقلة لقطاع التربية، رئيس الجمهورية إلى إعادة النظر في سلم الأجور الخاص بعمال القطاع.

وعبّرت النقابات في بيان وقّعته 10 منظمات نقابية عن “خيبة أملها” إزاء الزيادات التي تمّ إقرارها مؤخرا في الشبكة الاستدلالية للأجور.

وجاء في البيان:”رغم التوصيات المتكررة لرئيس الجمهورية وتعليماته بمراجعة النقطة الاستدلالية التي انتظرها الموظفون بفارغ الصبر. إلا أنّ النتيجة كانت مخيّبة لكلّ الآمال”.

وأضاف:”تحمّل النقابات المستقلة لقطاع التربية الحكومة المسؤولية الكاملة. وتناشد رئيس الجمهورية بالتدخّل العاجل لإعادة النظر في سلّم الأجور الخاص بموظفي التربية. بما يضمن لهم الحقّ الدستوري في العيش الكريم والرفاهية”.