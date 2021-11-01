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الجزائر

نقابات الصحة في احتجاج وطني هذا الأربعاء

الشروق أونلاين
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نقابات الصحة في احتجاج وطني هذا الأربعاء

قررت تنسيقية نقابات الصحة تنظيم وقفات احتجاجية وطنية الأربعاء القادم، عبر المؤسسات الاستشفائية رافعة مطالبها للجهات الوصية.

وأشارت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في بيان لها أنه تطبيقا للقرار المتخذ في الاجتماع الأخير لتنسيقية نقابات الصحة بخصوص تنظيم يوم احتجاجي لمهني القطاع تقرر تنظيم وقفات احتجاجية وطنية هذا الأربعاء لدعم المطالب المشتركة المرفوعة ومنها:

التنديد بالتدني عير المسبوق للقدرة الشرائية و تحسين ظروف العمل بالإضافة إلى صرف منحة كوفيد المتأخرة منذ شهر مارس 2021.

كما رفعت النقابات مطلب تطبيق الإجراءات التحفيزية الأخرى التي أقرها رئيس الجمهورية منها صرف الإعانة المالية المقررة لكل عائلة فقدت مهني من أسلاك الصحة بسبب إصابته بالكوفيد، وضمان أمين صحي شامل لكافة موظفي القطاع مائة بالمائة.

كما طالبت النقابات بتسجيل مرض كوفيد على قائمة الأمراض المهنية الخاصة بأسلاك مهني الصحة.

وأشرت النقابة في بيانها أن تاريخ الاحتجاج سيكون يوم الأربعاء 3 نوفمبر الجاري على الساعة العاشرة صباحا عبر مختلف المؤسسات الصحية مع الحرص على ضمان حد أدنى من الخدمات.

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