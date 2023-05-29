نقابات تحتفي باستفادة الصحافة الالكترونية من إشهار الصفقات العمومية

اعتبرت القرار مساعدا على الشفافية ومشجعا للتحول الرقمي

باركت نقابة ناشري الإعلام قرار مجلس الوزراء الأخير بجعل الصحافة الالكترونية كآلية من آليات الإشهار في قانون الصفقات العمومية المرتقب تعديله، وهو ما يفتح المجال أمام المواقع الالكترونية للاستفادة من الإشهار العمومي.

وقالت النقابة، في بيان لها، إنّ القرار سيساهم في التحول الرقمي للكثير من الصحف الورقية، مما يخفف من عبء الأزمة المالية التي تعاني منها المطابع وارتفاع اسعار الورق في السوق الدولية.

كما من شأن الخطوة، يضيف المصدر، أن تؤدي مستقبلا إلى إضفاء المزيد من الشفافية على الصفقات العمومية، داعيا السلطات العمومية إلى تسهيل عملية التحول الرقمي، ضمن شروط تسمح ببروز صحافة الكترونية قوية ومحترفة وفعالة.

ومن جهته، أشاد الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، في بيان له، بقرار رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأحد، بشأن إدراج الصحافة الإلكترونية المعتمدة كآلية جديدة لإشهار الصفقات العمومية، معتبرا أن هذا الإجراء من شأنه “تعزيز معايير الشفافية ومحاربة الفساد والرشوة والتلاعبات في توزيع هذه الصفقات، الشيء الذي يضمن الحوكمة في تسيير المال العام”.

وأضاف أن هذا القرار يشكل “متنفسا ماليا للصحافة الإلكترونية” ويمنحها “حيزا أوسع للتكفل الأفضل باحتياجاتها اللوجستية والمادية مع تحسين ظروف منتسبيها”، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن ينعكس “إيجابا على جودة مضامينها الإعلامية” وعلى مساهمتها “في تقديم الصورة الحقيقية عن الجزائر ومواجهة التكالب الإعلامي الذي تتعرض له”.

كما اعتبر الاتحاد أن هذا القرار “يعكس الإرادة السياسية القوية لرئيس الجمهورية في التكفل بانشغالات مهنيي قطاع الإعلام وخاصة العاملين في مجال الصحافة الإلكترونية”