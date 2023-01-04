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الجزائر

نقابة أساتذة شبه الطبي تطالب بتوظيف دفعة 2021

الشروق أونلاين
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نقابة أساتذة شبه الطبي تطالب بتوظيف دفعة 2021
ح.م

طالبت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي خلال اجتماعها بوزير الصحة عبد الحق سايحي، بتوظيف دفعة 2021.

وجاء هذا خلال استقبال سايحي مساء الثلاثاء أعضاء النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي “SNPEPM” وهذا في إطار تعزيز وترقية الحوار ومواصلة لسلسلة اللقاءات التشاورية مع الشريك الاجتماعي.

وحسب بيان للوزارة، فقد تطرق أعضاء النقابة إلى مجموعة من الانشغالات والطلبات المتمثلة أساسا في توظيف دفعة 2021 والقانون الأساسي الخاص بهم. كما تمّ اقتراح تنظيم يوم دراسي وطني لشبه الطبيين.

وخلال حديثه مع الوفد النقابي، جدّد الوزير التأكيد على الاهتمام بالموارد البشرية من أجل تحسين الأداء الصحي من خلال ضمان التكوين المتواصل لكافة مستخدمي قطاع الصحة مع تنظيم أيام دراسية تكوينية بإدراج مداخلات حول أهمية التكوين، بشكل مستمر للخروج بأرضية مشتركة لترقية القطاع.

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