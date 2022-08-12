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نقابة أمريكية تحث بايدن على دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

الشروق أونلاين
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نقابة أمريكية تحث بايدن على دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

حثت نقابة المحامين الأمريكية بمدينة نيويورك، الرئيس جو بايدن على دعم  حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية.

وطالبت النقابة الأمريكية، الرئيس جو بايدن بمراجعة قرار الرئيس السابق دولاند ترامب في ما يتعلق بالاعتراف للمغرب بسيادته المزعومة على الصحراء الغربية.

وشددت النقابة على ضرورة استغلال جميع القنوات الدبلوماسية المتاحة، لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، والسماح له بالاختيار بكل حرية حقه في بناء دولته المستقلة، والتمتع بموارده الطبيعية، مثل ما تؤكد عليه الشرعية الدولية.

ودعت النقابة، الرئيس الأمريكي على دعم سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي من أجل  توسيع ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية  (المينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان وتوثيق انتهاكات المغرب في الأراضي الصحراوية المحتلة، وتقديم قرار بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي.

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