نقابة الأئمة في تونس تطالب بإلغاء موسم الحج لهذا السبب (فيديو)

دعت نقابة الأئمة التونسيين، مفتي الجمهورية إلى إصدار فتوى لإلغاء موسم الحج، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.



وقال كاتب عام النقابة، فاضل بن عاشور، في تصريحه لإذاعة “IFM”، إن الالتزام بهذا الفرض الديني شعيرة من أعظم الشعائر الدينية، لكن يجب أن يقابل ذلك فهم لوضعية البلاد، إذ هناك ضروريات أخرى يجب مراعاتها مثل الظرفية الصعبة اقتصاديا واجتماعيا.

وأشار عاشور إلى أن المالية العمومية تشكو انحسارا في العملة الصعبة، فضلا عن ارتفاع نسبة الفقر، وبالتالي، لا بد من حسن توجيه الأموال التي ستُنفق في الحج، وفقه، داعيا عموم التونسيين إلى مراجعة أفكارهم قائلا: “هناك من يحتاج هذه الأموال أكثر مثل المدانين والمرضى”.

وصرح كاتب عام نقابة الأئمة بأنّ الأولى هو توجيه هذه الأموال كصدقات أو للدولة ويكون الأجر حاصلا.

وأضاف: “نحث مفتي الجمهورية على تسويق هذا الخطاب لعموم المواطنين، ففي محطات تاريخية سابقة توقف الحج لسنوات، كما لا داعي لمن سبق له الحج أن يعيد الذهاب، وندعو وزارة الشؤون الدينية إلى ترشيد الخطاب الديني”، وفق وصفه.

وكان وزير الشؤون الدينية، إبراهيم الشائبي أعلن، في ندوة صحافية الثلاثاء، أنّ تسعيرة الحج لسنة 2023، حدّدت بـ 19 ألف و400 دينار، مشيراً إلى أنه تم قبول حوالي 11 ألف حاج من أصل حوالي 207 آلاف مسجلين.

وسبق أن توجهت نقابة الأئمة بدعوة مماثلة لمفتي تونس السابق الشيخ عثمان، لكنه اعتبر أن الدعوة إلى إلغاء فريضة الحج “حرام شرعاً” وتثير الفتنة في البلاد.