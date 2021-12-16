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الجزائر

نقابة القضاة تدعو إلى سلطة قضائية مستقلة إداريا وماليا

س.م
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نقابة القضاة تدعو إلى سلطة قضائية مستقلة إداريا وماليا
ح.م
جانب من الملتقى

دعت النقابة الوطنية للقضاة، الخميس، إلى تجسيد سلطة قضائية مستقلة في تسييرها الإداري والمالي، في ظل التعديلات الدستورية الجديدة.

وقال رئيس النقابة، يسعد مبروك، في يوم دراسي وطني حول استقلالية السلطة القضائية في ظل التعديلات الدستورية الجديدة، الواقع والآفاق “أن النقابة تسعى لتجسيد سلطة حقيقية مستقلة في تسييرها الإداري والمالي، منصفة وعادلة في أدائها الوظيفي، حريصة على حماية مصالح المجتمع وتكريس الحقوق والحريات الفردية“.

وأضاف “أنه لمن الجحود التنكر  للقفزة النوعية التي وردت في التعديل الدستوري المصادق عليه في الفاتح نوفمبر 2021 والذي ينص على ابعاد السلطة التنفيذية عن الشأن القضائي واسناد تسيير المال المهني للقاضي للمجلس الأعلى للقضاء المشكل أغلبيته من قضاة منتخبين“.

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