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نقابة القضاة تدعو لفك ارتباط النيابة بوزارة العدل  

الشروق أونلاين
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نقابة القضاة تدعو لفك ارتباط النيابة بوزارة العدل  

خرج الملتقى المنظم من قبل النقابة الوطنية للقضاة بعدة توصيات ومنها الدعوة لفك ارتباط النيابة بوزارة العدل لضمان استقلالية القضاء.

ونشرت النقابة التوصيات التي انبثقت عن الملتقى الذي نظمته بالتعاون مع وزراة العدل والتي جاءت كالتالي:

1- تثمين ما جاء به دستور 2020 في باب السلطة القضائية مع ضرورة الحرص على عدم إفراغ المبادئ الدستورية من محتواها عند إعداد القوانين العضوية المرتبطة بالسلطة القضائية وضرورة تحمل المحكمة الدستورية لمسؤولياتها في هذا الإطار.

2- إعادة النظر في تنظيم النيابة وذلك من خلال ضرورة التفكير بجدية في قطع ارتباطها بوازرة العدل، لأنه لا يمكن الحديث عن استقلالية القضاء دون استقلالية النيابة.

3- تكييف المنظومة القضائية مع الهوية الوطنية الجزائرية وخصوصياتها، والابتعاد عن استنساخ قوانين مقارنة بصفة آلية.

4- تكريس مبدأ تخصص القضاة والذي من شأنه تعزيز استقلالية القضاء.

5- التفكير في إيجاد آليات جديدة فيما يخص التعيينات في المناصب النوعية وأن تكون التحقيقات الأمنية مقتصرة فقط على تعين القاضي، لأن إجراء مثل هذه التحقيقات عند التدرج من شأنه التأثير على استقلالية القضاء.

6- التأكيد على أن تحقيق استقلالية القضاء لا يمكن أن يكون بمنأى عن الاهتمام بباقي مساعدي القضاء.

7- رفع منسوب الثقة في القضاء يقتضي تحسين الأداء الوظيفي للقضاة وهو الأمر الذي لن يكون دون توفير مناخ ملائم لهم من الناحية التشريعية والمادية.

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