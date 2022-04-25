نقابة المتقاعدين تطلب الزيادة في المعاشات

في رسالة إلى الحكومة عشية عيد العمال

عادت المنظمة النقابية للمتقاعدين الجزائريين، إلى تجديد مطالبها بإصلاح صندوق التقاعد والزيادة في المعاشات التقاعدية بصرف النظر عن إعادة التقييم السنوي لها، للحد من انخفاض القدرة الشرائية للمتقاعدين.

وأعرب الاثنين الأمين العام للمنظمة النقابية للمتقاعدين، في بيان جديد حصلت “الشروق” على نسخة منه، عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بتراجع القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، خاصة العمال والمتقاعدين والعاطلين عن العمل، نتيجة استمرار غلاء الأسعار، الذي أثقل كاهل مختلف العمال وأثر على قدرتهم الشرائية.

وأوضح بداوي، أن منظمته تنتهز احتفالات الفاتح ماي المصادف لليوم العالمي للشغل، لدعوة الحكومة والجهات الوصية، إلى التفاعل الإيجابي مع الواقع الاجتماعي الصعب بالنسبة لجميع الفئات الاجتماعية، لاسيما من خلال إقرار زيادةٍ أخرى في الأجور، بالنظر إلى الارتفاع غير المسبوق، الذي تشهده كلفة المعيشة، كما جدد مطلب إعادة إحياء ورشات إصلاح نظام التقاعد التي كانت سائدة في أعوام مضت في الجزائر وتضم الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، داعياً إلى إنشاء مرصد وطني لمراقبة ودراسة الوضعية الاجتماعية وتقييم مخاطر تدهور القوة الشرائية واقتراح الحلول المناسبة لتجنب هشاشة الطبقات الأكثر حساسية.

وحث المسؤول النقابي على ضرورة إعادة التقييم السنوي للمعاشات التقاعدية بما يتناسب مع التضخم وفقدان القدرة الشرائية، مع مطالبته بإعادة تقييم الحد الأدنى للأجور ومواءمته مع الحد الأدنى لمعاش المتقاعد، إضافة إلى إلغاء صريح ونهائي للضريبة على الدخل الشامل لأصحاب المعاشات في الصندوق الوطني للمتقاعدين.