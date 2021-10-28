نقابة الموانىء تبلغ وزير النقل مخاوفها من المساس بمكتسبات العمال

أبلغت الفدرالية الوطنية لعمال الموانئ وزير النقل عيسى بكاي تخوفها من المساس بمكتسبات العمال وإختلال الهيكل التنظيمي للمؤسسة جراء إنشاء السلطة المينائية.

وجاء هذا خلال ترأس وزير النقل، مساء الثلاثاء، لإجتماع بحضور إطارات من الوزارة والأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لباطشة والأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الموانئ نور الدين بولعسل و أعضاء مكتبه.

وعبر بولعسل عن مخاوف الشريك الاجتماعي من إنشاء السلطة المينائية التي قد تمس بمكتسبات العمال وإختلال الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

وفي هذا الصدد طالب بإعادة النظر في المرسوم التنفيذي المؤطر لها، كما دعا إلى ضرورة فتح أبواب الحوار والنقاش حول كيفية تطوير أداء الموانئ على كل الأصعدة.

من جهته، قدم لباطشة عرضا حول الوضعية العامة للمؤسسات المينائية وكيفية تطويرها ومسايرتها للمعايير الدولية، كما تطرق إلى بعض المسائل العالقة على غرار المرسوم التنفيذي الذي ينص على إنشاء السلطة المينائية.

كما دعا الى إعادة دراسة المشروع التنفيذي وتحينيه وجعله مطابقا للأوضاع الراهنة بما يضمن تجسيد سلطة الدولة وتدعيم المؤسسات المينائية والحفاظ على مكتسبات العمال.

وفي رده، أكد الوزير أن المرسوم المتعلق بإنشاء السلطة المينائية المعدل سيكون ضامنا لتطوير المؤسسات المينائية ومطابقتها للمعايير والإتفاقيات الدولية.