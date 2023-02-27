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الجزائر
تعقد مؤتمرها التجديدي الثلاثاء بالعاصمة

نقابة جديدة لـ40 ألف عامل بالجزائرية للمياه

حسان حويشة
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نقابة جديدة لـ40 ألف عامل بالجزائرية للمياه

تنعقد، الثلاثاء، الندوة التجديدية لنقابة الجزائرية للمياه، الأكبر من نوعها في قطاع الموارد المائية، حيث سيتم انتخاب أمين عام جديد ومجلس ومكتب جديدين أيضا.
وأفادت مصادر نقابية لـ”الشروق” بأن الندوة التجديدية ستعقد في معهد تكوين النقابات بالعاشور بالعاصمة، بإشراف من قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأمانته الوطنية، فضلا عن فدرالية عمال قطاع الري.
ووفق ما توفر من تفاصيل، فإن مؤسسة الجزائرية للمياه تضم نحو 40 ألف عامل عبر ولايات الوطن، تم انتخاب مندوبيهم المشاركين في المؤتمر عبر انتخابات جرت عبر كافة الولايات، مشيرة إلى أن فدرالية عمال الري نظمت عمليات انتخابية بعيدا عن التعيينات التي دأبت المركزية النقابية على ممارستها في عهد الأمين العام الأسبق عبد المجيد سيدي السعيد.
وسيتم انتخاب مجلس جديد للنقابة، وفق مصادر “الشروق”، يتألف من 83 عضوا، ويقوم لاحقا أعضاؤه بانتخاب أمين عام جديد وأعضاء المكتب الوطني البالغ عددهم 4، وذلك لعهدة نقابية مدتها 4 سنوات.
ومن شأن النقابة الجديدة أن تكون واسطة وهمزة وصل للحوار والاستقرار، بين عمال الجزائرية للمياه الذي يقارب عددهم 40 ألفا، والإدارة والسلطات بصفة عامة، في ظل وجود مطالب مرفوعة منذ سنوات تنتظر التجسيد.

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