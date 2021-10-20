نقابة ناشري الإعلام: يجب الانطلاق في إصلاحات حقيقية تقوم على الاحترافية

عشية الاحتفالات باليوم الوطني للصحافة

دعت نقابة ناشري الإعلام، عشية الاحتفالات باليوم الوطني للصحافة، السلطات إلى استغلال هذه المناسبة للانطلاق في إصلاحات حقيقية وتهيئة البيئة لممارسة تقوم على المهنية والاحترافية والحرية المسؤولة.

وجاء في بيان للنقابة “اجتمع المكتب الوطني لنقابة ناشري الإعلام برئاسة رياض هويلي يوم الثلاثاء في ثاني اجتماعي له بحضور أغلب أعضائه وبعد المصادقة على جدول أعماله الذي تضمن محورين”.

وتابع البيان “المحور الأول: خصـص للأمور التنظيمية المتعلقة بعمل النقابة وتنظيمها وتسييرها بما يجعلها قوة مهنية، قادرة على الاقتراح والمبادرة والتفاوض.”

وسجل المكتب الوطني، بعد نقاش عميق أسفه على الوضعية المزرية التي تعرفها ظروف ممارسة مهنة الصحافة، سواء تعلق الأمر بوضعية الناشر أو المؤسسة الإعلامية أو الصحافي، فتراكمات المرحلة السابقة وممارساتها ما تزال تطبعان الساحة الإعلامية وتعرقل أي محاولة لإصلاح حقيقي في قطاع الإعلام.

1-يسجل المكتب الوطني، أسفه للوضعية الكارثية التي تعرفها عشرات المؤسسات الإعلامية ماليا، إذا تقف على عتبة الإفلاس جراء مناخ مهني غير سليم على الإطلاق.

2-وهنا نسجل استمرار الغموض في تسيير الإشهار المؤسساتي العمومي وتوزيعه بطريقة غير عادلة، وخارج كل المعايير المهنية والتجارية.

3-تدعو النقابة السلطات المعنية إلى الإسراع دون تماطل في وضع معايير انتقالية لتسيير الإشهار المؤسساتي العمومي، إلى غاية صدور قانون الإشهار خاصة وان الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر تجعل من الإشهار العمومي المورد الوحيد للمؤسسات الإعلامية في الوقت الراهن.

4-يسجل المكتب الوطني، قلقه جراء بقاء وضعية الجرائد الالكترونية عالقة تنظيما وتجاريا، رغم تغني الحكومة بالانتقال إلى الإعلام الرقمي.

5-وفي هذا السياق تدعو النقابة، الوصاية إلى الإسراع في تهيئة البيئة القانونية والتجارية التي تجعل الإعلام الجديد قادر على تأدية مهمته المهنية في إطار واضح وشفاف.

6-تثمن النقابة، دعوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للحوار مع نقابات الصحافيين، وتجدد تأكيدها على أن بقاء وضع الإعلام على ما هو عليه لا يخدم المهنة ولا المواطن ولا الوطن.