-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
استعجلت تطبيق القوانين المتعلقة بممارسة الحق النقابي

نقابة نظار الثانويات مرتاحة لمخرجات مجلس الوزراء

ع. محمدي
  • 194
  • 0
نقابة نظار الثانويات مرتاحة لمخرجات مجلس الوزراء
أرشيف

ثمّنت النقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات (صناصال) مخرجات مجلس الوزراء الأخير، خاصة فيما يتعلق بأوامر رئيس الجمهورية التي وجّهها إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، المتضمنة ضرورة تسريع تطبيق أحكام القانون 02/23 والقانون 08/23 المتعلقين بكيفيات ممارسة الحق النقابي وحق الإضراب.
وخلال اتصال “الشروق”، بنائب رئيس النقابة، عومر بن عودة، أفاد المعني بأن تطبيق هاذين القانونين من شأنه ضبط وتنظيم العمل النقابي، وتطهير الساحة النقابية من كافة أشكال الممارسات العشوائية للحق النقابي، والناتجة عن سوء الفهم الصحيح لأبجديات النضال.
وبالنسبة للتمثيلية النقابية، ومن خلال منصة “تمثيلية” التي وضعتها وزارة العمل قصد التمكّن من إنجاز الإحصاء النقابي، اعتبر المتحدث بأنها خطوة جبّارة نحو الضبط الصحيح والفعلي لتمثيلية كل نقابة، وهنا أشار عومر بن عودة إلى أن نقابة (صناصال) بلغت نسبة التمثيل بها 51.22% وهي نسبة محفزة، حسبه، نحو تمثيل نظار الثانويات والدفاع عن حقوقهم ونقل مختلف انشغالاتهم إلى الوصاية.
وفي ذات السياق، تساءل محدّثنا عن سبب الإبقاء على منصة “تمثيلية” مفتوحة إلى غاية 11 ماي، رغم أن الآجال تنتهي بتاريخ 30 أفريل.
كما ثمّن ذات المسؤول النقابي، من جهة أخرى، الاهتمام الواسع الذي يوليه رئيس الجمهورية لقطاع التربية، من خلال دعوته مجدّدا إلى سنّ قانون أساسي يستجيب لمطالب موظفي التربية، كما سجل المتحدث ارتياح نقابة النظار بخصوص قرب موعد صدوره، خاصة بعد الإفراج عن القانون الأساسي لمستخدمي قطاع الصحة.

مقالات ذات صلة
حادث انهيار منزل ببوسعادة.. فتح تحقيق ابتدائي 

حادث انهيار منزل ببوسعادة.. فتح تحقيق ابتدائي 

مستشفيات الجزائر “بلا ورق” قبل نهاية 2024

مستشفيات الجزائر “بلا ورق” قبل نهاية 2024

إعادة هيكلة مؤسسات النقل العمومي بالحافلات

إعادة هيكلة مؤسسات النقل العمومي بالحافلات

700 طفل قمري في الجزائر ينتظرون تكفل وزارة الصحة

700 طفل قمري في الجزائر ينتظرون تكفل وزارة الصحة

احتقان في ملف الذاكرة وتشبث جزائري بمعالجة جريئة

احتقان في ملف الذاكرة وتشبث جزائري بمعالجة جريئة

تكنولوجيات جديدة لمواجهة التشوهات الخَلقية لأطفال الجزائر

تكنولوجيات جديدة لمواجهة التشوهات الخَلقية لأطفال الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد