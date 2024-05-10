نقابة نظار الثانويات مرتاحة لمخرجات مجلس الوزراء

استعجلت تطبيق القوانين المتعلقة بممارسة الحق النقابي

ثمّنت النقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات (صناصال) مخرجات مجلس الوزراء الأخير، خاصة فيما يتعلق بأوامر رئيس الجمهورية التي وجّهها إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، المتضمنة ضرورة تسريع تطبيق أحكام القانون 02/23 والقانون 08/23 المتعلقين بكيفيات ممارسة الحق النقابي وحق الإضراب.

وخلال اتصال “الشروق”، بنائب رئيس النقابة، عومر بن عودة، أفاد المعني بأن تطبيق هاذين القانونين من شأنه ضبط وتنظيم العمل النقابي، وتطهير الساحة النقابية من كافة أشكال الممارسات العشوائية للحق النقابي، والناتجة عن سوء الفهم الصحيح لأبجديات النضال.

وبالنسبة للتمثيلية النقابية، ومن خلال منصة “تمثيلية” التي وضعتها وزارة العمل قصد التمكّن من إنجاز الإحصاء النقابي، اعتبر المتحدث بأنها خطوة جبّارة نحو الضبط الصحيح والفعلي لتمثيلية كل نقابة، وهنا أشار عومر بن عودة إلى أن نقابة (صناصال) بلغت نسبة التمثيل بها 51.22% وهي نسبة محفزة، حسبه، نحو تمثيل نظار الثانويات والدفاع عن حقوقهم ونقل مختلف انشغالاتهم إلى الوصاية.

وفي ذات السياق، تساءل محدّثنا عن سبب الإبقاء على منصة “تمثيلية” مفتوحة إلى غاية 11 ماي، رغم أن الآجال تنتهي بتاريخ 30 أفريل.

كما ثمّن ذات المسؤول النقابي، من جهة أخرى، الاهتمام الواسع الذي يوليه رئيس الجمهورية لقطاع التربية، من خلال دعوته مجدّدا إلى سنّ قانون أساسي يستجيب لمطالب موظفي التربية، كما سجل المتحدث ارتياح نقابة النظار بخصوص قرب موعد صدوره، خاصة بعد الإفراج عن القانون الأساسي لمستخدمي قطاع الصحة.