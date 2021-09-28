نقابة CNES بكلية الحقوق تنتقد تجاوزات الإدارة وتطالب بالحلول الفورية

انتقد أعضاء المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بكلية الحقوق سعيد حمدين، “تجاوزات” الإدارة و”تقاعسها” قبيل الدخول الجامعي.

وجاء في بيان للفرع النقابي”وجود تجاوزات وتدخل الإدارة بشكل مباشر أو غير مباشر في عمل لجان المداولات وتعيين أعضائها بشكل عشوائي وعدم تفعيل القرارات الوزارية فيما يخص نظام المداولات للوحدات ثم السداسيات مما جعل النتائج عرضة للانتهاكات المتكررة.”

وتابع بيان النقابة “وهذه المسائل التي تعد من مهام نائب العميد المكلف بالدراسات الذي عمد إلى ترك الأمور عرضة للانتهاك، ناهيك عن محاضر المداولات التي لم تمضى منذ سنوات مما ترتب عليه عدم شرعية النتائج والشهادات.”

وشدد الفرع النقابي “وقد سبق للمحكمة الإدارية أن قامت بإلغاء مداولات نتائج امتحانات الحصول على شهادة الماستر بأحكام قضائية وكان من بينهم وزيرين سابقين.”

وتابع “مع فتح المجال بصفة دورية وغير محدودة لتغيير النتائج على أساس الخطأ المادي دون وجود رقابة صارمة على ذلك، وان حالات عدة طلبة تم رصد نجاحهم بالمحاضر حتى من طرف أساتذة غير معنيين بتلك المقاييس.”

وانتقد الفرع النقابي عدم كفاية ساعات التدريس المخصصة بالنسبة للمحاضرات أو الأعمال الموجهة والحجم الساعي ككل وتفاوتها بين الطور الأول ليسانس والطور الثاني ماستر مما أثر على استيعاب الطلبة للدروس.