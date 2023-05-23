نقاشات إصلاح التعليم العالي منتصف جوان عبر الجامعات

فيما قدم الوزير دليل الجلسات المحلية أمام لجنة مجلس الأمة

عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، الثلاثاء، دليل ورشات الإصلاح الخاصة بنظام التعليم العالي أمام لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي بمجلس الأمة، فيما تتواصل عبر الجامعات الورشات التمهيدية لإثراء محاور الإصلاح تمهيدا لعقد الجلسات المحلية منتصف شهر جوان.

وعرض وزير التعليم العالي دليل الورشات التي ستعرض في الجلسات المحلية على أعضاء لجنة التربية والتعليم العالي بمجلس الأمة، مشيرا إلى أن الجلسات الوطنية لعصرنة قطاع التعليم العالي ستعقد خلال شهري نوفمبر وديسمبر، كما شدد على أهمية الإصلاحات التي من شأنها مواكبة التحولات الحاصلة في المجتمع لاسيما في مجال الرقمنة، إذ أكد أن الجامعة لا يمكنها أن تتطور بدون مواكبة احتياجات المجتمع، وهو ما يجعلها أكثر من أي وقت مضى مطالبة بالتأقلم وتغيير دورها من التعليم والتكوين إلى التعليم والبحث العلمي والابتكار من أجل خلق الثروة ومناصب شغل.

بدوره، أكد محمد لطرش مدير جامعة فرحات عباس سطيف 1 في تصريح لـ”الشروق”، أن النقاشات التحضيرية تجرى حاليا على مستوى كل مؤسسات التعليم العالي وهذا من خلال مناقشة دليل الورشات الذي أرسلته الوصاية لكافة الفاعلين، ولفت إلى أن الإصلاح كان حتمية، إذ أن آخر إصلاح شهدته الجامعة يرجع إلى سنة 2004 أي منذ تطبيق نظام “أل أم دي”، ليضيف: “من الطبيعي أن يكون هناك إصلاح بعد 20 سنة تغيرت فيها العديد من الأمور.. اليوم نتحدث عن صورة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وكل هذه الأمور ينبغي للجامعة أن تواكبها”.

وأوضح مدير جامعة سطيف 1، أن الورشات الجارية حاليا سيقدم خلالها المعنيون بالقطاع والفاعلون فيه رؤيتهم للإصلاح الذي سيمس كل جوانب الحياة الجامعية من محتويات بيداغوجية وممارسات بيداغوجية والحياة الطلابية، والبحث العلمي والتكوين في مختلف المستويات، فضلا عن محور الحوكمة وانفتاح الجامعة على محيطها والمحيط الدولي والمسؤوليات الاجتماعية للجامعة وكلها محاور تتطلب إعادة نظر، على حد تعبيره.

وأكد نفس المسؤول، على أن الإصلاح سيكون وفق مقاربة تشاركية وتشاورية مثل ما أمرت به الوصاية، ووفقا للأهداف المسطرة التي تضمنها دليل الجلسات المحلية للإصلاح، على أن تجمع المقترحات في الجلسات التي ستعقد منتصف شهر جوان على مستوى كل جامعة على حدا لتقدم بعدها على المستوى الوطني.

من جهته، قال قواسمية عبد الكريم مدير جامعة العربي التبسي بتبسة لـ”الشروق”، إن التحضيرات تجرى على قدم وساق على مستوى كل الجامعات بما فيها جامعة تبسة، إذ تم عرض الدليل المقترح من قبل الوصاية للنقاش على الأساتذة والطلبة وممثلي النقابات والموظفين، للخروج بفكرة موحدة لعصرنة القطاع سواء من حيث عروض التكوين أو التسيير أو الجانب الخدماتي والبيداغوجي وغيرها من الأهداف المسطرة، والتي من شأنها أن تجعل الجامعة تقوم بدورها المنوط بها وأن تساهم في التنمية والاقتصاد، مشيرا إلى أن الجلسات المحلية منتصف شهر جوان ستخرج بحوصلة شاملة ومقترحات ترفع للوصاية فيما بعد.