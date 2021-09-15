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الجزائر

نقاش ورايح يوقعان في الصفاقسي التونسي

سليم.ع
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نقاش ورايح يوقعان في الصفاقسي التونسي

أعلن نادي الصفاقسي التونسي صبيحة الثلاثاء، تعاقده مع اللاعبين الجزائريين هشام نقاش ومالك رايح..
ووقع اللاعبان في النادي التونسي لمدة موسم واحد، في انتظار استكمال إجراءات تأهيلهما لدى الجامعة التونسية لكرة القدم.

وأصبحت البطولة التونسية وجهة لعدد كبير من لاعبي البطلة المحلية، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها أغلب الفرق، ولجوء عدد كبير من اللاعبين إلى لجنة المنازعات بالفاف، من أجل تحصيل رواتبها المتأخرة، والحصول على أوراق تسريحها.

وكان لاعب مولودية الجزائر توفيق عدادي، قد أمضى الثلاثاء في نادي المنستيري التونسي لمدة موسمين، والتحق بمواطنه عبد الحكيم أمقران.

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