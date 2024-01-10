نقاط إيجابية كثيرة في التربص وتفاؤل بتقديم “كان” في المستوى

أنهى المنتخب الوطني الجزائري، تربصه التحضيري لكأس أمم إفريقيا المقرر إجراؤها بكوت ديفوار بداية الأسبوع القادم، حيث شهد العديد من النقاط الإيجابية، نجح من خلالها الناخب الوطني في الوصول إلى أهدافه قبل المحفل القاري.

وعرف التربص الذي دام 10 أيام، خوض أشبال بلماضي لقاءين وديين، سمحا لهم بكسب دقائق لعب، وتطبيق فلسفة الناخب الوطني، حيث حقق “الخضر” فوزين أمام منتخب الطوغو والبروندي، بثلاثية ورباعية على التوالي، وهو ما يؤكد استعادة هجوم الخضر لنشوته الهجومية، واسترجاع بعض اللاعبين إمكانياتهم، على غرار بغداد بونجاح ويوسف بلايلي، بالإضافة إلى سليماني الذي غاب عن الميادين لفترة طويلة.

النقطة الإيجابية الثانية في التربص، هي التأقلم مع المناخ، حيث سيجد زملاء محرز أنفسهم ببواكي، متعودين على الرطوبة والحرارة، كعامل مهم في إفريقيا، الذي كان هاجسا لكل منتخبات شمال إفريقيا في السابق، وهو ما يسمح بتطبيق اللاعبين لفلسفة بلماضي دون التأثر بحالة الطقس، في واحدة من أبرز النقاط التي سعى لها الناخب الوطني خلال تربص الطوغو.

الإيجابية الثالثة في الطوغو، كانت الخروج دون إصابات، واسترجاع بعض اللاعبين، على غرار حسام عوار الذي أكد جاهزيته التامة لخوض غمار “الكان”، بالإضافة إلى تأكيد إسماعيل بن ناصر على وضعه الإصابة من الماضي، بعدما كان الأبرز خلال المواجهتين، بالإضافة إلى سليماني ويوسف بلايلي اللذين استعادا إمكانياتهما البدنية، وهو ما سيعود بالفائدة على الخضر، فيما يبقى مبولحي الوحيد في التعداد الذي يتدرب على انفراد.

وخلال تنقل تشكيلة “الخضر” إلى كوت ديفوار، اعتبر الكثيرون الجو السائد داخل الفريق، والعلاقة التي تربط اللاعبين بأبرز نقطة إيجابية خلال التربص، حيث اتفق جميع اللاعبين على كلمة واحدة، وهي التألق والتتويج باللقب القاري، خاصة وأن كل الظروف مهيأة إداريا وفنيا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في كأس إفريقيا.