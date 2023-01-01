نقاط سحب تذاكر “شان” 2023 بِوهران

كشفت ولاية وهران، الأحد، عن نقاط سحب تذاكر بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين.

وعدّدت ولاية وهران أسماء سبعة مواقع يُمكن للجمهور ارتيادها، لِسحب تذاكر منافسة “شان” 2023 بِعاصمة الغرب الجزائري، التي تنطلق في الـ 13 من جانفي الحالي وإلى غاية الـ 4 من فيفري المقبل.

ومعلوم أن التذاكر تُباع عن طريق المنصّة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، وبِسعر رمزي للبطاقة يُقدّر بـ 200دج.

ويحتضن ملعب “ميلود هدفي” بِوهران أطوار مقابلات الفوج الرّابع الذي يضمّ منتخبات مالي وأنغولا وموريتانيا، ولقاءات الفوج الخامس الذي يتشكّل من فرق الكاميرون والكونغو برازافيل والنيجر. فضلا عن مواجهتَي ربع ونصف النهائيَين والمباراة الترتيبية.