نقاط سوداء في شبكة الطرق تحت مجهر وزارة الأشغال العمومية

تعليمات حازمة لاستكمال أشغال الصيانة الجارية في أقرب الآجال

شدد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، على ضرورة أن تستكمل في أقرب الآجال جميع دراسات الخبرة، التي تم إطلاقها على مستوى شبكة الطرق والطرق السيارة، والشروع في إنجاز دراسات خبرة خاصة بالمقاطع المتبقية المصنفة كنقاط سوداء، قصد تشخيص أسباب التدهور وتحديد الحلول التقنية المناسبة لمعالجتها، مع مواصلة التكفل بالمقاطع المصنفة كنقاط سوداء، وضمان المتابعة الدورية لمختلف المنشآت الفنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على جاهزيتها وديمومتها.

وجاء ذلك خلال ترؤس الوزير، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، اجتماعين تنسيقيين خصصا لمتابعة مدى تقدم عدد من المشاريع الاستراتجية، لاسيما في مجالي السكك الحديدية والمنشآت المينائية، وكذا صيانة شبكة الطرق والطرق السيارة على المستوى الوطني، بحسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وتمحور الاجتماع الأول حول متابعة مدى تقدم أشغال مشروع الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية، الرابط بين عنابة وتبسة، وكذا مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي، المتضمن إنجاز رصيف منجمي في إطار مشروع الفوسفات المدمج.

كما شكل اللقاء فرصة للوقوف على التحضيرات المتعلقة بإطلاق أشغال إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين الأغواط وغرداية والمنيعة، فضلا عن تقديم حوصلة حول مدى تقدم الدراسات الخاصة بمشروع إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين ورقلة وتمنراست، وفقا للبيان.

وخلال الاجتماع الثاني، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، المخصص لصيانة الطرق والطرق السيارة على المستوى الوطني، أعطى جلاوي توجيهات لتعزيز السلامة المرورية، من خلال تدعيم الإشارات الأفقية والعمودية، عبر مختلف محاور شبكة الطرق والطرق السيارة، مع توفير الإشارات التحذيرية والتنبيهية على مستوى جميع ورشات الأشغال، لاسيما الورشات الليلية، بما يضمن سلامة مستعملي الطريق والعاملين بها.

وشدد جلاوي، كذلك، على استكمال أشغال الصيانة الجارية على مستوى شبكة الطرق والطرق السيارة في أقرب الآجال، مع تعزيز عمليات الصيانة الدورية، عن طريق مختلف دور الصيانة، والفروع الإقليمية للأشغال العمومية، والمؤسسة الجزائرية للطرق السيارة، بما يضمن التدخل السريع والمحافظة على جاهزية الشبكة الوطنية للطرق.

وحث الوزير كذلك على الشروع في التحضير للفترة الخريفية والشتوية، من خلال تنفيذ برنامج استباقي لصيانة شبكة الطرق والطرق السيارة، وإجراء زيارات دورية لمعاينة حالة المنشآت الفنية، مؤكدا أن المحافظة على شبكة الطرق والطرق السيارة تمثل أولوية دائمة للقطاع، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان سلامة مستعملي الطريق، مع ضرورة المتابعة المستمرة، والرفع من وتيرة التدخلات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة والمحافظة على ديمومة الطرق والمنشآت القاعدية.