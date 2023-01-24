“نقاط ظل” في امتحان “السانكيام” الجديد

مفتشون يطالبون بالعودة إلى النمط القديم

يرفع مفتشو البيداغوجيا للتعليم الابتدائي بعض التحفظات الواردة في المنشور الوزاري المتضمن تنظيم امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي للسنة الدراسية الجارية 2022/2023، إذ لفتوا إلى قضية “تمطيط” فترة إجراء الامتحان البديل “للسانكيام”، إلى قرابة شهر، وكثافة المواد الممتحنة التي قفزت من ثلاث مواد أساسية إلى تسع، فيما طالبوا القائمين على وزارة التربية الوطنية بضرورة التعديل في القرار الوزاري بما يتوافق والقانون التوجيهي للتربية، خاصة في مجال شمولية تقييم مكتسبات المتعلمين.

أفادت مصادر “الشروق” بأن مفتشي المواد لمرحلة التعليم الابتدائي يحضرون لرفع تقرير مفصل لمصالح مديريات التربية للولايات المختصة، حول ما وصفوه بـ”نقاط ظل” في امتحان تقييم مكتسبات مرحلة الابتدائي الذي صدر بشأنه منشور وزاري جديد وسيكون بديلا لامتحان “السانكيام” الملغى بقرار وزاري منتصف شهر نوفمبر 2021، ويتعلق الأمر أولا بقضية التمديد في فترة إجراء ما يصطلح عليها “بالتقييمات الكتابية” إلى قرابة شهر “27 يوما بالضبط”، وذلك بمعدل برمجة اختبار واحد كل ثلاثة أيام، وهو ما سيثقل لمحالة كاهل المتعلمين، ويزيد شعورهم بالتعب والإرهاق، ويقلل بذلك تركيزهم، وبالتالي لن يتمكنوا من مسايرة هذه الرزنامة الزمنية التي تنطلق من 30 أفريل وتمتد إلى غاية 25 ماي 2023، على اعتبار أنه لا يوجد امتحان يجرى في مدة شهر.

ولفت مفتشو التعليم الابتدائي إلى نقطة ظل ثانية، تتعلق بالرفع في المواد الممتحنة من ثلاث مواد إلى تسع، الأمر الذي سيرهق حسبهم التلاميذ كثيرا، على اعتبار أنهم في هذا السن معرضون لنسيان عديد المكتسبات والمعارف ويتعذر عليهم الاحتفاظ بها دفعة واحدة، فيما أكدوا في تقريرهم على أن الهدف من الندوات الجهوية التي أقيمت مؤخرا حول موضوع امتحان بديل لـ”السانكيام”، هو وضع التلاميذ في أريحية تامة، من خلال إزالة قلق كبير كان يضغط على التلاميذ وعائلاتهم، وليس معاقبتهم.

وطالب المفتشون المصالح المختصة بضرورة التعديل في المنشور الوزاري رقم 14 الصادر في 18 جانفي الجاري، إذ اقترحوا العودة إلى اعتماد بعض الأهداف الإجرائية والتي كانت معتمدة في امتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي الرسمي “السانكيام“، ببرمجة الامتحان في يوم واحد فقط واختبار التلاميذ في ثلاث مواد أساسية وهي اللغة العربية والرياضيات واللغة الفرنسية، لأجل تحقيق الهدف المبتغى وهو تقييم مكتسباتهم بصفة فعالة، تضمن حصولهم على “شهادة شرفية”، تكون معاييرها متطابقة مع المبادئ الواردة في القانون التوجيهي للتربية.

ويذكر أن وزارة التربية الوطنية قد أفرجت عن المنشور الذي يحدد كيفيات تنظيم امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي للسنة الدراسية الجارية، إذ تقرر جعله امتحانا إلزاميا على كافة تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي بالمدارس العمومية والخاصة، على أن يتم تقييم مكتسباتهم من خلال اختبارهم في تقييمات كتابية وأخرى شفهية، شريطة ضمان استمرارية الدراسة بصفة عادية دون توقف.