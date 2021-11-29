نقاط ظل في مشروع فصل القسم التقني عن الشركة الأم

استدعت جمعية عامة استثنائية.. نقابة الصيانة للجوية الجزائرية

استدعت النقابة الوطنية المستقلة لتقنيي صيانة الطائرات بالجوية الجزائرية، جمعية عامة استثنائية الخميس المقبل 2 ديسمبر 2021، ووجهت دعوة للمدير العام بالنيابة لحضورها، من أجل دراسة مشروع إنشاء فرع لقسم الصيانة وفصله عن الشركة الأم.

ارتفاع نفقات الشركة سببها مصاريف العملة الصعبة وليس قسم الصيانة

وتساءلت نقابة تقنيي صيانة طائرات للجوية الجزائرية، عن الأسباب التي جعلت قسم الصيانة يتحول إلى مركز ثقل في نفقات الشركة، بينما جل نفقاتها بالعملة الصعبة.

في السياق، ورد في بيان للنقابة الوطنية المستقلة لتقنيي صيانة الطائرات “SNTMA”، بحوزة “الشروق” أنه في إطار العمل النقابي وتكريسا لمبدأ الحوار والتشاور تم عقد اجتماع للمكتب التنفيذي للنقابة بهدف مناقشة مستجدات الفترة الأخيرة، بما في ذلك مستقبل قطاع صيانة الطائرات على مستوى الشركة، في فترة أقل ما يقال عنها أنها جد حساسة.

وأضاف البيان أن المشروع فتح الباب أمام التساؤلات وخلق تخوفا وسط العمال، خصوصا تجاه طريقة طرح إعادة الهيكلة التي كانت بالأمس متمثلة في جملة من النقاط لتصبح اليوم محصورة في إنشاء فرع لصيانة الطائرات، وتابع البيان “بالموازاة مع كل ما سبق وبغية استقاء المعلومة وطلب التوضيح، لم تتوان النقابة الوطنية في طرق الأبواب والتي إن فتح بعضها لم يفتح البعض الآخر، الشيء الذي يتنافى مع قرارات وتوصيات الحكومة التي ترمي إلى تعزيز الحوار والتشاور مع الشريك الاجتماعي”.

وعددت النقابة جملة من التساؤلات على خلفية مساعي المديرية العامة إنشاء فرع مستقل للصيانة، وقالت “بأي معيار تم تصنيف قسم الصيانة على أنه مركز تكلفة، وإن كان كذلك فكيف سيتم تحويله إلى مركز ربح؟”، علما أن جل النفقات بالعملة الصعبة؟ وهي إشارة واضحة إلى أن القسم لا يمثل ثقلا من حيث النفقات مقارنة بنفقات وكالات الخارج التي تكبد الشركة مبالغ هامة وبالعملة الصعبة.

كما تساءلت النقابة عن الأسباب التي أدت إلى بقاء مشاكل العمال عالقة منذ سنوات، والحلول مرهونة بإنشاء فرع الصيانة، وأضافت “بما أن الاتفاقية الجماعية الحالية غير محترمة، فكيف يمكن اعتبارها مرجعا لهذا المشروع؟”.

وواصل البيان، “بعد أكثر من سنة من تعهد الإدارة بتجديد لجنة المساهمة استنادا لمحضر اجتماع، لماذا كل هذا التماطل؟ وبناء على ذلك كيف سيتم تمثيل العمال في مجلس إدارة فرع الصيانة؟ وما هو مصير العمال ذوي العقود المحددة المدة؟”.

وذكر البيان في هذا الصدد “النقابة كممثل شرعي لعمال قسم الصيانة من مهندسين وتقنيين سامين، تنوه إلى عدم عقدها أي اجتماع رسمي مع ممثلي المديرية العامة للشركة، ما أجبرها على التوجه برسالة إلى المدير العام تضمنت العديد من الأسئلة المباشرة والتي للأسف لم تجد الأجوبة الوافية”.