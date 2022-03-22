نقانق مصنوعة من أرجل الدجاج وفضلات الذبح بقصابات وهران

مراقبو النوعية يقفون على حقائق صادمة

ضبطت مصالح المراقبة لمديرية التجارة لولاية وهران، مؤخرا، نقانق بوزن 18 كيلوغراما داخل قصابة تقع بمنطقة بلقايد في بئر الجير، اتضح أنها ضمن شحنة لنوعية مرقاز مغشوشة تروج للبيع في أسواق وهران، وتعتمد في تحضيرها على مكونات غريبة وبقايا لحوم مجمدة يمنع منعا باتا استعمالها من طرف الجزارين بمقتضى التنظيم المحدد لشروط ومعايير تجهيز هذه المادة.

وكشف ذات المصدر عن أن مجموع العينات المقتطعة من مادة المرقاز على مستوى القصابات المراقبة في وهران على مدار السنوات الأخيرة، قد أثبتت نتائج تحاليلها بمخبر المديرية أنها غير مطابقة ولا صالحة للاستهلاك بنسبة 100 بالمائة، موضحا أن كافة الاقتطاعات المجراة إلى يومنا هذا، تظهر عند معايرة نسب المكونات الداخلة في تركيبها احتواءها على عنصر الماء، ما يعني أنها محشوة بمواد مجمدة لزيادة الوزن، وهو أمر مخالف يجرّ صاحبه للمتابعة القضائية، على غرار ما تقرر في حق الجزار سالف الذكر بدوار بلقايد، والذي حرر بشأنه أيضا محضر يقضي باقتراح غلق محله، ناهيك عن تسجيل ذات المصالح ارتفاع واضح وغير صحي في نسبة الدسم في النقانق المجهزة في المحلات، في حين يشير المتحدث إلى أن التنظيم الضابط لمعايير صنع المرقاز بالنسبة لممارسي تجارة بيع اللحوم ومشتقاتها، يشدد على ضرورة التقيد بحشوه فقط باللحوم المفرومة الطازجة بنسبة 100 بالمائة، ومن دون إضافة أي مادة أولية إلى تركيبته.

في مقابل ذلك، كشف مفتش بمديرية التجارة لولاية وهران من خلال حصيلة تدخلاته العديدة في الميدان، عن أن الوصفة المعتمدة في تحضير المرقاز على مستوى كافة القصابات المعاينة في وهران هي نفسها المتداولة بين الجزارين، وهي تعتمد إضافة للحوم المجمدة على أحشاء ماشية ودواجن، إلى جانب بقايا عمليات الذبح، أبرزها أرجل الدجاج، القصبات الهوائية للأبقار والغنم، وكل ما يفترض رميه والتخلص منه في مكب النفايات يتم استغلاله عن طريق فرمه والإكثار من التوابل والأعشاب العطرية لتنكيهه، مع إخضاعه للرش بماء لافال المخصص لحفظ جثث الموتى من أجل التغطية على الروائح الكريهة الناجمة عن تفاعلات الأكسدة والعفونة التي تحدثها المواد المشبوهة وغير الصحية الداخلة في تحضيره.