“نقدًا أو بالتقسيط المريح “.. شعار مزيف تستغله صفحات وهمية باسم علامة “تيرصام”
ح.م
شاحنات تيرصام

حذرت شركة تيرصام زبائنها من انتشار صفحات وحسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل اسم الشركة وتدعي تقديم خدمات التسجيل أو استقبال الطلبات مقابل مبالغ مالية.

وأكدت الشركة أن التعامل مع هذه الصفحات غير معتمد رسميًا، مشيرة إلى أن عمليات التسجيل لاقتناء شاحنات “تيرصام” تتم حصرًا عبر المنصة الرقمية الرسمية للشركة على الرابط: http://www.tirsam.com، والتي تم إطلاقها خصيصًا لتسيير هذه العمليات بشكل آمن وموثوق.

ودعت المؤسسة زبائنها إلى الحذر من التعامل مع أي جهات أو أشخاص يدّعون تمثيل الشركة خارج القنوات الرسمية، مذكّرة بأن قنوات الاتصال المعتمدة تقتصر على منصتها الرسمية وأرقامها الموثوقة فقط.

كما أكدت “تيرصام” أن التواصل المباشر مع مصالحها يتم حصريًا عبر القنوات الرسمية لتفادي أي عمليات احتيال، مشددة على أن سلامة وحقوق زبائنها تظل من أولوياتها.

للتذكير، أعلن مجمع تيرصام “TIRSAM” عن فتح التسجيلات لاقتناء شاحناته الجزائرية الصنع ابتداءً من يوم السبت الفارط، في خطوة تهدف إلى تعزيز الصناعة الوطنية وتلبية الطلب المتزايد على المعدات الثقيلة محليًا.

