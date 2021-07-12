نقص الخبرة سبب إخفاق “الجياسكا” في التتويج بكأس الكاف

اللاعب الدولي السابق مناد جمال يؤكد لـ الشروق

لولا الكولسة لعاد شبان الجزائر بالتاج العربي

منتخبنا أقوى من بعض المنتخبات المشاركة في اليورو

قال الدولي السابق جمال مناد أن أشبال بلماضي منتخب عالمي يستطيع أن يهزم أي منتخب في المونديال العربي بقطر 2022، ولو أوقعتنا القرعة حسب الفائز بكأس أمم إفريقيا بالجزائر 1990 مع الخضر ضد الماكينات الالمانية سوف نهزمها بكل سهولة بحكم أن سن لاعبيهم متقدم عكس منتخبات الذي شرع بلماضي في ضخ دماء جديدة فيه، وأرجع المدرب السابق لاتحاد الحراش سبب إخفاق شبيبة القبائل في التتويج بكأس الكاف ضد الرجاء المغربي إلى نقص الخبرة لدى عديد كوادر الفريق، وأضاف قائلا إن كل المتتخبات العالمية تسعى للإطاحة بأشبال بلماضي، وهذا فخر للجزائر.

في رأيك ماهو سبب إخفاق شبيبة القبائل في نهائي كأس الكاف؟

حقيقة نادي شبيبة القبائل يتوفر على منظومة كروية جيدة يخلقون عديد الفرص في عدة مباريات، لكن للأسف اللمسة الأخيرة دائما غائبة نتيجة نقص الخبرة لدى عديد الشبان الذين يمثلون العمود الفقري لفريق شبيبة القبائل، والدليل على ذلك ما حدث في لقاء نهائي كأس الكاف أمام الرجاء البيضاوي المغربي الذي لعب الشوط الثاني منقوصا من لاعب، لكن أشبال ملال عجزوا عن تسجيل هدف التعادل.

ما تقييمكم لمشاركة شبان الجزائر في الكأس العربية الأخيرة بمصر؟

احترامي للطاقم الفني الذي يمثله محمد لاسات، ومراد سلاطني إضافة إلى الطاقم الإداري حيث استطاعوا في وقت قصير من تكوين منتخب قوي وصلوا به إلى النهائي عن جدارة واستحقاق، ولولا الكولسة لعادوا إلى أرض الوطن بالتاج العربي الأول في تاريخهم، حيث أثرت عليهم، وهذا المنتخب سيكون له شأن عظيم في المستقبل، وهو يزخر بفرديات لامعة.

في رأيك ماهو سبب إخفاقهم في النهائي ضد الأخضر السعودي؟

سبب إخفاقهم في النهائي يعود أساسا إلى عدم استغلالهم الفرص التي أتيحت لهم، ومنطق كرة القدم يقول إن الفريق الذي يضيع الفرص حتما سيتلقى أهدافا وهو ما حدث بالفعل، كما أن تغييرات الجانب السعودي أتت أكلها عكس التغييرات التي أحدثها الناخب الوطني محمد لاسات لم تجد نفعا ولم تقدم الإضافة، بحكم قصر مدة تحضير هذا المنتخب لهذه المنافسة العربية.

إخفاق منتخب أقل من 20 سنة، وشبيبة القبائل.. هل هذا يعود إلى ضعف بطولتنا؟

لا نستبق الأحداث ويجب مواصلة العمل وتجديد الثقة في الطاقم الفني سواء على مستوى المنتخبات الوطنية أو النوادي الجزائرية، وهذا لبلوغ منصات التتويج، وكل المنتخبات الذي حققت ألقابا مرت بمرحلة فراغ طويلة وصعبة والحمد لله أن منتخب أقل من 20 سنة لسنة 2021 مثلا يختلف كثيرا عن السنوات السابقة، حيث كنا نشارك من أجل المشاركة ليس إلا، عكس دورة مصر الأخيرة الشعب الجزائري كان ينتظر عودة زملاء الحارس الشاب نبيل وناس بالتاج العربي.

وعن حظوظ أشبال بلماضي في “الكان” المقبل بالكاميرون ومونديال قطر 2020؟

محاربو الصحراء منتخب قوي وعالمي ويتربع حاليا على عرش الكرة الإفريقية وكل المنتخبات العالمية تسعى للإطاحة بأشبال بلماضي وهذا فخر للكرة الجزائرية، والكل يحاول أن يهزمنا ليؤكد أنه هو الأقوى خاصة البلد المنظم لـ”كان” 2022 الكاميرون.

بما أنك دولي سابق تعلم أن الغلبة لهم تاريخيا أليس كذلك؟

حقيقة منتخب الكاميرون يعتبر الشبح الأسود لنا وكل المقابلات التي لعبناه ضده كانت الغلبة لهم، ولكن في عهد بلماضي أظن أنهم لم يتمكنوا من الفوز عليه وأتخوف من الكولسة التي قد تقصيهم لو وضعتنا القرعة ضده بصفته منظم الدورة.

وعن حظوظ الخضر للتأهل إلى مونديال قطر 2020؟

نعلم أن لعنة الكواليس موجود في أي اتحاد إفريقي أو عربي أو عالمي وتعلمون من يترأس المكتب التنفيذي للفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، حيث يأخذون بعين الاعتبار عدة منافسين ونحن وضعتنا القرعة ضد بوركينافاسو الذي يحاول الثأر من مونديال 2014 بالبرازيل، أتوقع أن الأمور ستكون صعبة على منتخبنا، لكن حظوظنا مع بلماضي وافرة وهو يعلم أن مشوار المونديال لا يكون معبدا بالورود بل به أشواك وأظن أنه أعد العدة لذلك.

قلت إن منتخبنا عالمي وقادر على منافسة أي منتخب كيف تقيم مستواه مقارنة مع المنتخبات التي شاركت في اليورو؟

منتخبنا أقوى من العديد منهم وعلى سبيل المثال ويلز فنلندا وإيرلندا والمجر وغيرهم من المنتخبات التي خيبت ظن جل المتتبعين وهذا على غرار بطل العالم منتخب الديوك وإسبانيا اللذان لم يقدما ما كان منتظرا منهما، وحتى منتخب ألمانيا أيضا لو نلعب ضده في المونديال العربي بقطر سوف نهزمه بكل سهولة بحكم أن سن لاعبيه متقدم كثيرا وهذا يتطلب التجديد عكس منتخبنا الذي بدأ بلماضي يضخ دماء جديدة فيه على غرار رامز زروقي وأمثاله كثيرون وأعتبرهم خير خلف لخير سلف.

من ترشح للتتويج بالبطولة الوطنية؟

أرشح الثنائي وفاق سطيف ومطارده المباشر شباب بلوزداد.