-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تمديد إجراءات الحجر الجزئي على 37 ولاية لمدة 10 أيام
مقالات ذات صلة
عبر 40 ولاية.. فتح التسجيلات لاقتناء سكنات الترقوي الحر بدون شروط  

عبر 40 ولاية.. فتح التسجيلات لاقتناء سكنات الترقوي الحر بدون شروط  

مواطن يتبرع بمسكنه من أجل اقتناء الأكسيجين

مواطن يتبرع بمسكنه من أجل اقتناء الأكسيجين

إلقاء القبض على الإرهابي المدعو “عبد المالك” ببرج باجي مختار

إلقاء القبض على الإرهابي المدعو “عبد المالك” ببرج باجي مختار

توقيف 16 شخصا محل تبليغ بولاية الجزائر العاصمة

توقيف 16 شخصا محل تبليغ بولاية الجزائر العاصمة

مفتشو التربية يطلبون ميزانية بعنوان “كورونا”

مفتشو التربية يطلبون ميزانية بعنوان “كورونا”

التجار يشتكون من ارتفاع أسعار الكراء بـ30 بالمائة

التجار يشتكون من ارتفاع أسعار الكراء بـ30 بالمائة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد