نقص بعض الأدوية.. تعليمة جديدة من وزارة الصناعة الصيدلانية

أمرت وزارة الصناعة الصيدلانية جميع مؤسسات التصنيع، الإستيراد والتوزيع بتوجيه الأدوية التي تشهد ضغطا إلى الصيدليات في مدة لا تتجاوز 5 أيام.

وحسب بيان للوزارة فإن التعليمة تأتي في إطار السهر على توفير المواد الصيدلانية، وبعد الإخطارات الواردة من أعضاء المرصد الوطني المتعلقة بتذبذب تموين بعض الأدوية لاسيما الأساسية منها.

وعليه تم إلزام جميع المؤسسات الصيدلانية للتصنيع، الاستيراد والتوزيع بالجملة بموجب هذه التعليمة، بتوجيه كل الكميات من الأدوية التي تشهد “ضغط” والمتوفرة في المخزون إلى الصيدليات في مدة لا تتجاوز 5 أيام.

وأشارت الوزارة إلى أن المؤسسات الصيدلانية للتصنيع و/ أو الاستيراد ملزمة باحترام البرامج التقديرية للانتاج والتسليم وإبلاغ مديرية اليقظة الاستراتيجية، قبل 3 أشهر، عن أي تغيير في هذه البرامج.

وأكد المصدر ذاته أنه سيتم إجراء عمليات التفتيش للوقوف على مدى احترام المؤسسات المعنية للإجراءات المنصوص عليها.

وذَكرت الوزارة أن كل شكل من أشكال الممارسات غير القانونية كالمضاربة والاحتكار والبيع المشروط ستعاقب وفقا للتشريعات والتنظيم الساريين المفعول.