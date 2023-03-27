نقص خطوط النقل يُدخل أحياء بالعاصمة في عزلة

رغم سعي المصالح الولائية لتأمين النقل في رمضان

يشكو بعض الساكنة بمختلف بلديات العاصمة من نقص الحافلات بأحيائها وكذا خطوط النقل التي يحتاجونها في توجهاتهم اليومية إلى مقرات العمل أو الجامعات. وعلى هذا الأساس يناشدون المسؤولين على مستوى ولاية الجزائر التدخل من أجل النظر إلى انشغالهم وحل المشكل في أقرب الآجال خاصة في شهر رمضان.

في سياق متصل، طمأن مدير التنقلات والنقل والمرور لولاية الجزائر مراد بوقريعة، سكان العاصمة في إحدى تصريحاته التي أدلى بها مؤخرا، على هامش اللقاء الذي جمعه مع جمعيات بالتنسيق مع المرصد الوطني للمجتمع المدني لمناقشة واقع التنمية المحلية وآفاقها، أن “المديرية سطرت برنامجا من أجل توفير التنقل للمواطن بالعاصمة في شهر رمضان. وذلك بالتنسيق مع مؤسسات المرافق العمومية المكلفة بتسيير كل من ميترو، ترامواي، المصاعد الهوائية، ايتوزا والنقل بالسكك الحديدية وكذلك الناقلون الخواص، من أجل ضبط أوقات العمل، موضحا أنه بالنسبة ” للمترو فساعات عمله تبدأ من السابعة صباحا إلى غاية الواحدة صباحا بعد منتصف الليل، وبالنسبة للترامواي من الساعة السادسة والنصف إلى الواحدة بعد منتصف الليل، أما المصعد الهوائي لباب الوادي فأوقات عمله من الساعة السابعة صباحا إلى السادسة مساء في الفترة الممتدة بين يوم السبت إلى الخميس وبعد الإفطار من الساعة التاسعة ليلا إلى منتصف الليل، ويوم الجمعة يكون من الثانية والنصف إلى السادسة مساء ثم بعد الإفطار من التاسعة مساء إلى منتصف الليل.

وأضاف مدير النقل أنه “بالنسبة لمصعد مقام الشهيد سيبدأ العمل من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء.

.. “إيتوزا” متوفرة طيلة الشهر الكريم

وبخصوص برنامج مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري الجزائر “إيتوزا”، فقد تم تعيين فريقين، الأول في النهار سيتم استغلال 124 خط مقابل 256 حافلة من السادسة صباحا إلى السادسة مساء، أما الفريق الثاني فيستأنف العمل بعد الإفطار ويستغل 56 خطا بواسطة 72 حافلة من الثامنة مساء إلى الثانية صباحا، وتكون الوتيرة بين 20 و30 دقيقة، بحسب أهمية الخطوط. ويتم بذلك يقول المسؤول، ضمان التغطية لأهمية الخطوط التي تشهد توافد كبير للمواطنين مثل ساحة أول ماي وساحة الشهداء بن عكنون والصابلات وغيرها.

وأوضح مدير النقل أنه تم الاتفاق مع ممثلي الناقلين الخواص على استمرار الخدمة على مدار الفترة النهارية وضبط برنامج للمداومة على مستوى الخطوط بالحد الأدنى، الذي لديه استمرارية العمل بعد الإفطار وأكد أن العملية سيتم التدقيق فيها وضبطها بصفة مستمرة لأنه يكتسي أهمية كبيرة خاصة في منتصف شهر رمضان لتمكين المواطنين من قضاء حاجياتهم استعدادا لعيد الفطر.

وفي نفس الموضوع، أشار إلى أن شركة استغلال المحطات البرية للجزائر “سوقرال” ستقوم بعملية تعديل توقيت حافلات نقل المسافرين بين الولايات، سواء بتأخيرها أو تمديدها والانطلاقات التي تتوافق مع وقت الإفطار لتمكين مسافرين الخطوط الطويلة أخذ الوقت اللازم للإفطار ثم الاستعداد للسفر من جديد.