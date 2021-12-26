نقص في الحليب غير المدعّم بالأسواق

بسبب تأخّر الحصول على رخص الاستيراد

أزمة جديدة تلوح في الأفق، تتعلق بالحليب غير المدعم، حيث سجلت بعض محلات البيع بالتجزئة وحتى الجملة، نقصا ملحوظا في علب الحليب غير المدعم، إضافة إلى مادة الياوورت والأجبان، بينما أكدت المنظمة الجزائرية لحماية المُستهلك، بأن الوضع مؤقت، وسيزول بعد أيام.

تعرف بعض أنواع الحليب غير المدعم، ومثله منتوجات الياوورت والأجبان، نقصا في الأسواق، برّره تجّار التجزئة، بقلة هذه المنتوجات لدى تجّار الجملة، ما جعلهم يقتنون كميات أقلّ من المُعتاد، بينما يؤكد تجار الجملة، أنّ الإشكال يكمن على مستوى مصانع بعض العلامات المصنعة للحليب غير المدعم ومشتقاته التي قامت بتخفيض إنتاجها بشكل ملحوظ، ما أنتج شبه حالة تذبذب في التوزيع والبيع.

وبمجرد انتشار أخبار عن ندرة الحليب المدعم، تهافت المواطنون وكعادتهم على الشراء، أين قام البعض باقتناء كميات كبيرة جدا بغرض تخزينها. ومنهم من اشترى كميات كبيرة أكثر من العادة من علب الحليب لتخزينه، حسب تصريح أصحاب محلات بيع المواد الغذائية لـ”الشروق”.

زبدي: الوزارة الأولى تدخلت وأفرجت عن رخص الاستيراد

وفي هذا الصّدد، أكّد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، بأن وجود ندرة في بعض علامات الحليب غير المدعم، هي حقيقة موجودة، ولكن الأزمة ستتلاشى قريبا بعد تدخل الوزارة الأولى.

وأوضح زبدي في اتصال مع “الشروق”، بأن الأزمة متعلقة أساسا بنقص مسحوق الحليب، بعدما تأخر المستوردون في جلبها من السوق العالمية، لعدم حيازتهم رخص الاستيراد، حيث قال “الديوان الوطني للحليب يستورد مسحوق الحليب الموجه إلى الملبنات لإنتاج أكياس الحليب المدعم، فيما يجلب المستوردون المسحوق الموجه لإنتاج عُلب الحليب غير المدعم ومشتقاته من الياوورت والأجبان، ولأن المستوردين لم يتحصّلوا على رخص الاستيراد، حصل تذبذب في الإنتاج”.

ويُؤكد محدّثنا، بأن الوزير الأول تدخل لحلّ الموضوع، وتمّ منح التراخيص للمستوردين. وبالتالي فشبه الندرة المسجلة خلال الأيّام الماضية، بخصوص مادة الحليب غير المدعم، ستزول تدريجيا، بعد دخول مسحوق الحليب إلى البلاد.