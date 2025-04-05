نقص في خدمات الإطعام وموظفون يتغدون بحلويات العيد

منظمات المستهلك تستنكر "مضاعفة" أسعار "السندويتشات"

تلقت منظمات حماية المستهلك عدة شكاوي بخصوص ارتفاع أسعار الساندويتشات خلال عطلة العيد، بعدما أستغل العديد من أصحاب محلات الأكل السريع فرصة إغلاق منافسيهم بسبب عطلة العيد وتحت مبرر ارتفاع أسعار البطاطا، ورفعوا الأسعار لمستويات قياسية. وهو ما جعل موظفين يتناولون حلويات العيد في أثناء غدائهم في العمل. بينما ناشدت منظمات حماية المستهلك تدخل الجهات الرقابية.

سعر سندويتش “فريت أوملات” تجاوز لأول مرة 200 دج خلال أيام العيد وما تلاها، عبر بعض الولايات، بعدما كان لا يتعدى سعره 150 دج، ويبرر أصحاب محلات الأكل السريع الأمر بارتفاع أسعار البطاطا وبأنهم ضحوا بعطلة العيد لخدمة المستهلكين، ومع استئناف الكثير من الموظفين عملهم قبل نهاية أسبوع العيد، فقد وجدوا صعوبة بالغة في العثور على مطعم أو محل أكل سريع مفتوح، ومن كان في الخدمة رفع الأسعار فجأة، “نبيلة”، موظفة بمكتب محاماة برويسو الجزائر العاصمة، أخبرتنا بأن لمجة غدائها عبارة عن حلويات العيد، لأنها لم تعثر على مكان تشتري منه “ساندويتشا” كعادتها، بينما رفع أحد محلات الأكل السريع المداوم، أسعاره فجأة، بحجة غلاء أسعار البطاطا، رغم أن “كاسكروط فريت” يحتاج إلى حبة بطاطا فقط أو أقل، وأكدت محدثتنا أنه ليس بإمكانها إحضار طعام من منزلها، لأنها تقطن ببلدية براقي وتستقل أكثر من حافلتين للوصول إلى مقر عملها.

وحتى البطاطا التي يتحجج بعض أصحاب المطاعم بارتفاع أسعارها ما جعلهم يضاعفون ثمن مأكولاتهم، لدرجة باعت بعض محلات أكل السريع ساندويتش “فريت أوملات” بـ 200 دج خلال عطلة العيد..! وهو سعر خيالي، لأن جميعنا يعلم بأن سعر البطاطا لم ينزل عن 90 دج و80 دج للكلغ قبل شهر رمضان الفضيل، ومع ذلك كانت أسعار السندويتشات مستقرة، وهو ما يؤكد أن بعض أصحاب المطاعم يستغلون عطلة العيد لتحقيق أرباح مالية على حساب جيوب المستهلكين، وخاصة الموظفين.

وفي الموضوع، نددت جمعية المستهلك الواعي، بما وصفته الارتفاع “الجنوني” في أسعار “السندويتشات”، وذلك بحسب شكاوي وصلتها من عدة مستهلكين عبر الوطن، واعتبرت الجمعية، أن هذا السلوك يدخل في خزانة الانتهازية واصطياد فرص الربح غير المشروعة، على حساب القدرة الشرائية للمستهلكين، داعية الجهات الرقابية “لردع مثل هذه السلوكات الانتهازية التي تحاول استغلال هذه الفترة المؤقتة من عطلة العيد، وأيضا ارتفاع أسعار البطاطا، لتضاعف أثمان السندويتشات”.